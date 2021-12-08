اتفاقية شركة بالرمز بين الاتحاد للطيران وإيتا الإيطالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، وإيتا للطيران، الناقل الوطني الإيطالي، اتفاقية مشاركة بالرمز للربط بين شبكتي وجهات الشركتين. وتأتي الشراكة الجديدة لتعزيز سفر الأعمال والسياحة بين البلدين، ومن شأنها أن تتيح للمسافرين مزيداً من الخيارات ومتابعة الرحلات لدى سفرهم من مطار روما فيومينكو، وميلانو مالبينسا، وأبوظبي.

وتتوفر الآن التذاكر للسفر اعتباراً من 14 ديسمبر، وستضع إيتا للطيران رمزها «AZ» على خدمات الاتحاد للطيران المتجهة بين إيطاليا (روما فيومينكو، وميلانو مالبينسا) وأبوظبي. وفي المقابل تضع الاتحاد للطيران رمزها «EY» على خدمات الرحلات المحلية في إيطاليا ما بعد مطار روما فيومينكو إلى كل من جنوة وباري وبرينديسي وكتانيا وباليرمو، بالإضافة إلى خدمة الرحلات الإقليمية الأوروبية في مالطا.

وتتوفر الرحلات المشتركة بالرمز للبيع عبر الموقع الإلكتروني لكلا الشركتين (ita-airways.com وetihad.com)، وعبر أنظمة الحجز ووكلاء السفر. كما يعمل الشريكان معاً لتوسعة نطاق التعاون بينهما في الأشهر المقبلة لتوفير مزيد من خيارات السفر السلسة للعملاء.

وإيتا للطيران شركة مملوكة بالكامل لوزارة الاقتصاد والمال الإيطالية. وبدأت الشركة عملها في نوفمبر 2020. وتشغل أسطولاً مؤلفاً من 52 طائرة، من بينها 7 طائرات عريضة البدن و45 طائرة ضيقة البدن.

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