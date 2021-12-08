سوق أبوظبي للأوراق المالية يعتمد نظاماً جديداً لأسبوع التداول

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

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يبدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من 3 يناير 2022 العمل بنظام جديد لأسبوع التداول يمتد من الاثنين إلى الجمعة. وستظل ساعات التداول كما هي دون تغيير، حيث يُفتتح السوق في تمام الساعة 10:00 صباحاً ويُغلق في تمام الساعة 3:00 بعد الظهر.

يأتي هذا التغيير في نظام التداول الأسبوعي في السوق تماشياً مع ما أعلنته حكومة الإمارات مؤخراً بخصوص النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.

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