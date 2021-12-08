43 علامة تجارية تقدم تجارب طعام متنوعة في «كانتين الشاطئ 2021» برعاية اتصالات

المصدر: دبي - البيان

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يقدم الموسم الجديد من فعالية، كانتين الشاطئ، برعاية اتصالات لعام 2021 مجموعة من التجارب العائلية الممتعة والمميزة. وتشارك 43 علامة تجارية رائدة في عالم المطاعم المحلية والعالمية، ضمن الفعالية بتقديم المأكولات بمختلف مفاهيمها ضمن شاحنات الطعام والأكشاك المؤقتة، إلى جانب العروض الموسيقية وورش العمل والأنشطة، لتقدم لجميع أفراد العائلة مستويات جديدة كلياً من الترفيه. وتعد الفعالية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، جزءاً من الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، حيث تستمر أنشطتها على شاطئ جميرا خلف صن ست مول حتى 11 ديسمبر.

وتضم قائمة المطاعم المشاركة في الدورة الجديدة من منطقة البقالة مستر بيست برجر ومطعم كوباستا وسي زد إن بوراك وجوت وآي سكريم ولا باكيت دي لي إنتروكوت ولا باترونا وميني باربكيو وسلايدر بوكس آند هيلث جانكي باي جورميه جولف وبولد وبينك برجر.

وبدوره، قال سلطان كايد، المؤسس ورئيس الطهاة في مطعم جوت: «تتيح المشاركة في فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات فرصة رائعة لمطعم جوت وعشاق الطعام على حدٍ سواء، فلا شيء يجمع الأشخاص أكثر من حبهم للطعام الجيد. كما تتيح الفعالية لنا جميعاً فرصة للقاء ضيوف جدد والتعرف على إبداعات العلامات الأخرى».

ويشهد موسم هذا العام من الفعالية المشاركة الأولى لكل من ذا فيل باي هاي، المطعم الشهير بتقديم سندويش فيلي المكون من شرائح اللحم اللذيذة، وكريس كروس، وجهة الطعام المتخصصة بتقديم الشاورما اللبنانية الأصيلة. كما تعود بعض العلامات للمشاركة في الفعالية من جديد هذا العام، مثل موشي، المطعم الآسيوي المتخصص بتقديم فطائر المومو وأصناف السوشي مع لمسات الوجهة الخاصة، الذي يخص ضيوفه بتجربة استثنائية.

-منطقة مشاوي هت: تقع منطقة مشاوي هت ضمن بازار المأكولات، وتضم مساحة خاصة لحفلات الشواء الشاطئية ومحطة طهو حية على الفحم. ويمكن لضيوف هذه المنطقة الاستمتاع بالعديد من الأطباق الشهية لمقهى تشاريد، الشهير بتقديم أصناف البرجر الشهية وخلطات البطاطس المقلية وتوليفات المشروبات المبتكرة، ومطعم فور آونس للبرجر، الذي يقدم مقبلات النقانق وأصناف البرجر اللذيذة.

-منطقة سوق الوجبات الخفيفة: يضم سوق الوجبات الخفيفة مجموعة متنوعة من أكشاك المأكولات، بأنواعها الساخنة والباردة والحلوة والمالحة، من علاماتٍ متعددة، بما فيها كابتن بوتيتو ومقهى تشورز ومحار خليج دبا ودوسي ناتا وسماك ذات وستريت فرايز وتوريجا ويامانوتي أتيلييه.

-منطقة ركن الحلاوة: تقع هذه المنطقة المميزة ضمن سوق الوجبات الخفيفة، وهي مخصصة لعشاق الحلويات. وتضم المنطقة مجموعة من العلامات، بما فيها تشوروس وكافيه كون وكافيه ميريكة ومقهى ريبابليكا وشوجرجرام التي تقدّم أصنافاً متنوعة من الحلويات خلال فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات لعام 2021.

-منطقة يلا مرح: تضم هذه المنطقة ملاعب الأطفال وأكشاك المشروبات المنعشة تقدم علامتي مهباش بابل وسبيل ذا بين، حيث يقدم مهباش بابل قائمة متنوعة من أصناف شاي الفقاعات اللذيذ، بينما يقدم سبيل ذا بين، متجر القهوة المتخصصة المستقل، أنواع القهوة ذات المنشأ الواحد والتوليفات العضوية ذات الجودة الممتازة.

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