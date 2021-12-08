آي إف إس: تسارع التحول الرقمي ركيزة أساسية لتحول الأعمال

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة آي إف إس، المختصة بالتطبيقات المؤسسية السحابية أن تسارع التحول الرقمي يشكل الركيزة الأساسية لتحول الأعمال، مشيرة إلى إطلاق أحدث الإصدارات التي تمنح الشركات القدرة على تبني وتنفيذ تقنيات تدفق العمل على نطاق أوسع ضمن أعمالهم.

ويمنح الإصدار IFS assyst 11.4 الشركات مجموعة مميزة من القدرات الجديدة لمساعدتها على توحيد وتحسين وأتمتة تدفقات العمل لإدارة الخدمات بشكل مبسط وفعال. يعد هذا الإصدار الأول منذ استحواذ آي إف إس على أكسيوس سيستمز في يونيو 2021، ليكون بمثابة مرحلة جديدة ضمن مسيرتها الرامية لتعزيز الابتكار والقيمة لكافة عملائها مهما كان حجم أعمالهم.

وقال مارتن شيرمر، رئيس assyst IFS: تعتبر رقمنة العمليات وتعزيز الكفاءة من خلال تدفقات العمل ركيزة أساسية في رحلة التحول الرقمي لأية شركة. وحتى الآن، فإن تحقيق ذلك على المستوى المؤسسي بالكامل اتسم بالتعقيد وارتفاع التكلفة، وبالتالي فإنه يتم على أمر محدود في نطاق تقنية المعلومات.

ومن خلال هذا الإصدار، يتم توسعة نطاق تجربة القنوات المتكاملة، وتطوير وظيفة روبوتات الدردشة إلى جانب توفير تطبيق للأجهزة المحمولة لدعم الخدمة الذاتية، مما يعني أن بوسع الموظفين الحصول على المساعدة التي يحتاجونها في أي وقت أثناء العمل، وبالتالي يمكنهم التركيز على الأولويات الأكثر تعقيداً أو إلحاحاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز