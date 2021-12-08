دبي تشهد إطلاق مجموعة مبتكرة من منتجات «نوفا»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي مساء أمس إطلاق مجموعة مبتكرة من منتجات العلامة التجارية العالمية «نوفا» من حلول النظارات المبتكرة وبالتزامن مع الحدث العالمي الفريد Nova VMF Global Meet 2021، والذي تستعرض فيه مجموعاتها العالمية المتنوعة والمبتكرة، وشهدت منطقة التجارب التفاعلية خلال الحدث حشداً كبيراً من الضيوف للاطلاع على المنتجات والعروض الترويجية ومشاركة الجلسات التفاعلية الهادفة وتسليط الضوء على العلامة التجارية «نوفا» وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وحظي شركاء ورعاة «نوفا» بفرصة فريدة للتعرف على مجموعتها المميزة الحصرية خلال هذا الحدث والتي تم عرضها في منصة التجارب منها: Combos وNova Wedding Collection وNova Blumax وNova Drive وغيرها الكثير.

وتشمل مجموعة نوفا كومبو: حزمة كاملة من الإطارات والعدسات الطبية المخصصة لتلبية احتياجات المستخدمين البصرية، وتتميز بسهولة شرائها وأسعارها المناسبة للجميع، مقارنة بعمليات شراء النظارات الطبية التقليدية، التي تتطلب شراء الإطارات والعدسات بشكل منفصل.

وتوفر مجموعة نوفا كومبو للمستخدمين تجربة جديدة، عبر تمكينهم من شراء النظارات كقطعة واحدة متكاملة.

وفي إطار تعليقه على فعاليات الحدث، قال لاليت كومار غوبتا، رئيس الأعمال في VISION Rx Lab: «بات من المفضل أن تصبح عمليات شراء النظارات الطبية سهلة وبنقرة واحدة بسيطة وسلسلة، لذا أطلقنا مجموعة مبتكرة من نوفا كومبو Nova Combos لتعزيز التوجه نحو هذا المسار. وأطلقت المجموعة في عدد من الأسواق العالمية منها الهند والولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأوروبية».

كما طورت العلامة التجارية الرائدة مجموعة أطلقت عليها «مجموعة نوفا ويدينغ»Nova Wedding Collection، والتي تتضمن مجموعة من النظارات الفريدة والخاصة بالمناسبات المميزة مثل حفلات الزفاف، كما توفر مجموعة واسعة من النظارات الطبية والشمسية العصرية المصممة لإضفاء مزيد من التأنق على إطلالات الأناقة العصرية خلال المناسبات وحفلات الزفاف والتي صممت وفق أحدث صيحات الموضة.

أما نوفا بلوماكس Nova Blumax فهي تُعد من أهم الابتكارات المستخدمة في تصميم العدسات الثورية لتوفير الحماية المثلى من الأشعة الزرقاء التي تبثها الأجهزة الإلكترونية مثل شاشات الكمبيوتر المختلفة والهواتف المحمولة، ويمكن استخدام هذه العدسات الزرقاء المتخصصة لتطوير مختلف أنواع النظارات الطبية بما في ذلك نظارات الرؤية الفردية والنظارات ثنائية البؤرة والنظارات المدمجة، وتتناسب مع جميع تصاميم وأحجام الإطارات المخصصة لها.

شهدت منطقة التجارب، استعراض مجموعة نوفا درايف Nova Drive، التي توفر حلولاً بصرية متعددة الاستخدامات لسائقي السيارات، والمدعومة بتقنية تحسين الرؤية البانورامية، حيث تسمح هذه العدسات المتطورة لمن يرتديها بالاستمتاع بمجالات طويلة من الرؤية الواضحة أثناء القيادة، كما توفر هذه المجموعة أيضاً خاصية فريدة من نوعها، حيث تضمن رؤية جيدة في جميع ظروف الإضاءة، إذ تساعد طبقة الطلاء على التخلص من الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي خفض التأثير المسبّب لانعدام الرؤية المؤقت، والناجم عن الضوء القريب في الليل أو أشعة الشمس المباشرة، ما يوفر رؤية مثالية على مدار الساعة.

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