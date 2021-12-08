دبي تشهد أول فعالية من نوعها لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة في صناعة الشوكولاته

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي أول فعالية من نوعها لتعزيز قيم الاستدامة وحماية البيئة في صناعة الشوكولاته، والتي نظمتها سفارة بلجيكا وشركة بلكولاد البلجيكية ومجموعة بانو بوراتوس، في فندق رافلز، بحضور بيترس كلايس سفير مملكة بلجيكا في الإمارات، وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلين عن مجالس أعمال وقطاعات اقتصادية مختلفة، وإعلاميين من عدة مؤسسات حكومية وخاصة.

وتتصدر الإمارات، وفقاً لتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعام 2020، المشهد الدولي في الاستدامة البيئية ضمن 8 مؤشرات عالمية تتعلق بالعمل البيئي، فيما تستحوذ على المركز الأول إقليمياً في 19 مؤشراً. حيث كانت الاستدامة واحدة من الموضوعات الرئيسية في دولة الإمارات خلال الأعوام السابقة وحتى الآن، وتبذل الإمارات جهوداً واعدة نحو الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة في جميع المجالات.

وأشاد بيترس كلايس سفير مملكة بلجيكا في الإمارات بمستوى العلاقات المتميزة التي تتطور بشكل مستمر في معظم المجالات بين الدولتين، وتقدم بالتهنئة في ذكرى عيد الاتحاد الخمسين، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية التي وفرتها التشريعات المتطورة، شكلت بيئة جاذبة للشركات البلجيكية، لتوظيف خبراتها ومشاريعها في بناء قاعدة استثمار مستدامة. وأشار إلى أن الإمارات رائدة عالمياً في ترسيخ قيم الاستدامة على جميع الصعد، ونحن سعداء أن نشارك خبراتنا في هذا المجال الحيوي.

وشهدت الفعالية إزاحة الستار عن مجسم من الشوكولاته لمتحف المستقبل، الذي يجسد عراقة وجمال اللغة العربية ويحتضن داخله المستقبل الباهر ويعكس ازدهار الثقافة والتعايش والتنوع بشكل مبتكر، بمشاركة الشيف العالمي ستيفن ليرو الذي أشرف مباشرة على إنجاز المجسم.

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