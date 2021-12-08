الصناعة تضمن للإمارات تنافسيتها العالمية في «الخمسين الثانية»

المصدر: دبي- البيان

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ترسخ الإمارات مكانتها مع انطلاقة «الخمسين الثانية» في كافة القطاعات الاقتصادية منافساً ورقماً صعباً، تبحث دائماً عن التحدي مع نفسها أولاً، ومع دول العالم الأول ثانياً، في رحلة الوصول وتبوؤ المركز الأول، عبر مسيرة مستمرة من التطوير والابتكار بدأتها منذ تكوين نواة الاتحاد قبل 50 عاماً.

فأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «استراتيجية الإمارات الصناعية»، لترسم الدولة لنفسها طريقاً ونهجاً تعبر خلاله نحو المستقبل واقتصاد المعرفة والريادة في تطبيقات التقنية الحديثة، وتعزيز مفاهيم المدن الذكية ومجتمع المعرفة، لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً في رحلة مئوية الإمارات 2071.

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