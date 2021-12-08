تفوّق أداء قطاع دبي الفندقي خلال أكتوبر

المصدر: (دبي - بشار باغ )

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سجل القطاع الفندقي في دبي خلال أكتوبر الماضي وفقاً لمؤسسة «إس تي آر» مستويات أداء تفوقت على تلك المسجلة في نفس الشهر من عام 2019.

وذلك من حيث إجمالي الربح التشغيلي لكل غرفة متاحة، وهو معيار أداء حيوي لسوق الفنادق يقارن بين الإيرادات والنفقات لتقييم الأداء المالي للمنشآت الفندقية، ويتم حساب أداء الغرف المتاحة، أي المحجوزة من خلال تقسيم إجمالي الربح التشغيلي على إجمالي عدد الليالي المحجوزة، ويأتي هذه الأداء بدفع من انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي» إلى جانب الفعاليات المتنوعة، وفي مقدمتها الفعاليات الرياضية التي استضافتها دبي خلال أكتوبر الماضي.

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