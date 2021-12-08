«طيران الإمارات» أرقى ناقلة عالمية

المصدر: دبي - البيان

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نالت طيران الإمارات لقب أرقى ناقلة جوية عالمية، ضمن جوائز «أبيكس» لتقييم شركات الطيران، لتصبح بذلك من أوائل الناقلات الجوية التي تُكرّم بهذه الفئة الجديدة التي تتصدر جوائز أبيكس لاختيارات المسافرين.

كما حازت «طيران الإمارات» لقب ناقلة الخمس نجوم للمرة الثانية، وحصلت على جائزة «أبيكس» لاختيارات المسافرين لأفضل ترفيه جوي للمرة الرابعة، وذلك في حفل توزيع للجوائز أقيم أخيراً في سنغافورة.

وتعد جائزة «أرقى ناقلة عالمية» الجديدة، التي طوّرتها شركة «ييتس آند بارتنرز» فريدة من نوعها، لأنها لا تقتصر على تقييم خدمات ومنتجات الناقلة فحسب، بل تشمل أيضاً إجراءات واحتياطات الصحة والسلامة وجهود الاستدامة، ما يُجسّد توقعات العملاء اليوم ومجالات التركيز الرئيسية لصناعة الطيران.

وتُمنح جائزة «أرقى ناقلة عالمية»، مثلها في ذلك مثل جميع جوائز أبيكس، بناءً على تقييمات أكثر من مليون مسافر جواً يجري التحقق منها ومراجعتها بشكل مستقل. وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات:

«تفخر طيران الإمارات بكونها من أوائل الناقلات العالمية التي حصلت على لقب أرقى ناقلة عالمية. نيل هذه الجائزة شرف عزيز على قلبي، حيث يُكرّم العمل الرائع لفريقنا عبر العالم للوصول إلى القمة في تقييم أبيكس الجديد.

وجاء هذا التكريم بفضل العمل الدؤوب والجهود المتواصلة التي يبذلها موظفونا لتوفير رحلات آمنة، والمضي قدماً في مبادرات الاستدامة، وتقديم خدمات وفق أعلى المعايير. وأنا على ثقة من أن فئة أرقى ناقلة جوية عالمية سوف تلعب دوراً بالغ الأهمية في صناعتنا، ما سيساعد على تعزيز جهود التركيز على الاستدامة من أجل تحسين عالمنا».

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