426 ملياراً أصول «المركزي» بالعملات الأجنبية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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رفع مصرف الإمارات المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 426.34 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوى في تاريخها.

حيث ارتفعت على أساس سنوي بنحو 19.1% أو ما يوازي 68.3 مليار درهم مقارنة بنحو 358.02 مليار درهم في أكتوبر 2020.

وأظهرت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الصادرة أمس، أن الأصول الأجنبية ارتفعت على أساس شهري بنحو 2.2% أو ما يعادل 9.2 مليارات درهم مقارنة بنحو 417.15 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، فيما زادت بنحو 9.9% أو ما يعادل 38.3 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقابل 388.05 مليار درهم نهاية العام الماضي.

وأوضحت الإحصائيات أن الأصول بالعملات الأجنبية تضمنت النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 240.4 مليار درهم، ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 138.58 مليار درهم، وبلغت الأصول الأجنبية الأخرى إلى 47.36 مليار درهم.

وأشارت إحصائيات المركزي إلى ارتفاع الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى 82.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 35.4% أو ما يعادل 21.7 مليار درهم مقارنة بنحو 61.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي، وبارتفاع على أساس سنوي بنحو 13.9% أو ما يعادل 10.1 مليارات درهم مقابل 72.8 مليار درهم في أكتوبر 2020.

وأوضحت الإحصائيات أن الاحتياطات الفائضة تعادل 18.2% من القاعدة النقدية البالغة 455.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي والتي تضم كذلك النقد المصدر، وهو النقد المتداول في البنوك وخارجها، ووصل إلى 109.4 مليارات درهم في نهاية أكتوبر الماضي، فيما وصل حساب الاحتياطي إلى 100.9 مليار درهم، وبلغت شهادات الإيداع لدى البنوك والأذونات النقدية نحو 161.9 مليار درهم.

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