أحمد بن سعيد: الإمارات قادت جهود تعافي الطيران العالمي

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن الإمارات قادت الطريق نحو تعافي قطاع الطيران العالمي.

ودون سموه عبر «تويتر»: «في اليوم العالمي للطيران المدني، نستذكر الجهود التي بذلتها الإمارات طوال العام الماضي لقيادة الطريق نحو التعافي من الجائحة، بالمشاركة مع جميع الجهات ذات الصلة محلياً وعالمياً». وأضاف: «يتيح لنا اليوم العالمي للطيران الفرصة للتفكير في جهود صناعة الطيران الإماراتية العام الماضي في قيادة مسار التعافي، بالشراكة مع أصحاب المصلحة في الطيران المحلي والعالمي».

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