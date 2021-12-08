سوق دبي يواصل الصعود بمكاسب ملياري درهم

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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واصلت الأسهم المحلية مسارها الإيجابي في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق دبي المالي، مقترباً من حاجز 3200 نقطة بمكاسب سوقية جاوزت 2 مليار درهم.

وذلك بدعم رئيسي من عمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية، فيما تماسك سوق أبوظبي أمام عمليات جني أرباح جزئية استهدفت بعض الأسهم خصوصاً في قطاع الاستثمار.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.96% إلى 3192.84 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والبنوك والتأمين والنقل والخدمات والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو طفيف بنسبة 0.18% عند 8983.15 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 3 مليارات درهم، منها 2.35 مليار في أبوظبي و723 مليوناً في دبي. وجرى تداول 943.3 مليون سهم، موزعة بواقع 456 مليوناً في أبوظبي و487.24 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 22.4 ألف صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.8% مع نمو «إعمار العقارية» 2.5% و«إعمار للتطوير» 1.54% و«الاتحاد العقارية» 0.57%، فيما انخفض «داماك» 2.08% و«ديار» 1.19%، وصعد قطاع البنوك 0.2% على وقع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.52% و«أملاك» 0.98%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 1.1%.

وصعد قطاع الاستثمار هامشياً مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.73% و«شعاع كابيتال» 0.67% مقابل انخفاض «دبي للاستثمار» 0.51%، وارتفع قطاع النقل 1.3% بدعم مكاسب «العربية للطيران» 2.09% و«أرامكس» 0.73% فيما انخفض «الخليج للملاحة» 0.3%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 158 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 151.7 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 71.6 مليوناً. وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 5.16%، فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.76%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 20.24 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 0.06% مع انخفاض «أبوظبي التجاري» 2.57%، فيما صعد «أبوظبي الأول» 0.2% و«أبوظبي الإسلامي» 1.72%، ونزل قطاع الاستثمار 0.86%. ونزل قطاع الاتصالات هامشياً 0.01%. وتراجع قطاع الطاقة 0.1%. ونما قطاع العقار 1.7%.

وهيمن «اتصالات» على النشاط جاذباً 485.23 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 348.98 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 316 مليوناً. وحقق «مخازن زي» أكبر ارتفاع بنسبة 12.5%، فيما كان «المستثمر الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 205.68 ملايين درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

اتجهت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 60 مليون درهم، منها 23.4 مليون درهم في دبي، و36.67 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 60 مليون درهم، موزعة بنحو 23.4 مليون درهم في دبي و36.6 مليوناً بأبوظبي.

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