1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.3 مليار درهم حيث تم تسجيل 349 مبايعة بقيمة 986.35 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 181.87 مليون درهم و325 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 804.48 ملايين.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وجاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم مبايعات الشقق والفلل .

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم والثالثة اليلايس 2 بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

وسجلت الرهون 285.4 مليون درهم منها 18 رهن أراضٍ بقيمة 135.23 مليون درهم و58 رهن فلل وشقق بقيمة 150.17 مليون درهم، أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 70 مليون درهم ورهن بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 35 مليون درهم. وتم تسجيل 29 هبة بقيمة 23.28 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 4 ملايين.

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