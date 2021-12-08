نهيان بن مبارك يفتتح منشأة لشركة «أوشان أويل فيلد» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حوض بناء وتصليح السفن التابع لشركة أوشان أويل فيلد بأبوظبي التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، وهي شركة مختصة في تقديم خدمات النفط والغاز وحفر الآبار.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بافتتاح منشأة شركة أوشان أويل فيلد، منوهاً بمناخ الاستثمار في الدولة.

وقال محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة أوشان أويل فيلد، إن المشروع الجديد يمثل علامة فارقة في خطط الشركة التوسعية لخدمة عملائها في قطاع التنقيب والإنتاج والتوزيع وصناعة النفط والغاز.

وتشمل الخدمات التي تقدمها شركة أوشان أويل فيلد حلولاً متكاملة في مجال الخدمات المتعلقة بمجال التنقيب عن النفط والغاز والخدمات والتوريدات والهندسة والخدمات البحرية للعملاء على مستوى العالم من خلال تواجدها في منطقة الخليج العربي وتركيا والهند وميانمار وماليزيا وبروناي وتايلند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن الهدف طويل الأجل للشركة يتمثل في الاستمرار في تقديم الدعم للعملاء من خلال الحفاظ على ميزة تنافسية وفعالة من حيث التكلفة من خلال توسيع عروض خدماتها لزيادة الربحية للعملاء والحفاظ على سلامة الجودة في مجال النفط والغاز.

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