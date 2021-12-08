بحث تعزيز التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية

المصدر: (دبي- البيان)

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بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية خلال لقاء مع الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في مبنى الوزارة بدبي. علاقة الشراكة التي تربط الإمارات بالمجموعة، وآليات توطيد أواصر العمل والتعاون المشترك بين الجانبين.

أكد الحسيني أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى التزام الدولة بالعمل على مواصلة تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي بين مختلف الدول الأعضاء من خلال منح المساهمات الإنمائية ودعم مختلف المشاريع الإقليمية والدولية التي تلبي احتياجات ومتطلبات هذه الدول.

وقال معاليه: «تحرص دولة الإمارات على العمل مع كافة المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم وتطوير الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة ومحاربة الفقر والبطالة في مختلف دول العالم بما يؤكد على علاقات الأخوة والصداقة مع كافة شعوب العالم».

وتعتبر الإمارات شريكاً استراتيجياً لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تستضيف مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وفرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فضلاً عن المقر الرئيسي للمركز الدولي للزراعة الملحية، والمركز الدولي الإسلامي للمصالحة والتحكيم. وانضمت الإمارات لعضوية البنك بموجب المرسوم الاتحادي رقم 91 لسنة 1974م.

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