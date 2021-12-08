«تعزيز» و«ريلاينس» تُطلقان مشروعاً بـ 7 مليارات لإنتاج مواد كيميائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية المحدودة «تعزيز»، وشركة «ريلاينس للصناعات» الهندية، اتفاقهما على إطلاق (تعزيز إي دي سي آند بي في سي) كمشروع مشترك عالمي المستوى لإنتاج المواد الكيميائية ضمن منطقة تعزيز للصناعات الكيماوية بالرويس.

ويهدف المشروع لبناء وتشغيل مصنع عالمي لإنتاج «الكلور القلوي» و«ثاني كلوريد الإيثيلين» و«كلوريد البولي فينيل» للمرة الأولى في دولة الإمارات باستثمارات تزيد على 7.3 مليارات درهم. وسيسهم المشروع المشترك في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة.

شهد مراسم التوقيع التي أقيمت افتراضياً، معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ وموكيش أمباني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «ريلاينس للصناعات المحدودة».

ووقع الاتفاقية خليفه المهيري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «تعزيز»، وكمال نانافاتي، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال بشركة «ريلاينس للصناعات المحدودة»، وتخضع الاتفاقية للحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

تطور مستمر

وقال الدكتور سلطان الجابر: ترتبط الإمارات والهند بعلاقات قوية تشهد تطوراً مستمراً بفضل دعم القيادة الرشيدة في الدولة وحرصها على ترسيخ أواصر التعاون وتعزيزه في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وتستفيد هذه الشراكة الاستراتيجية مع «ريلاينس» من العلاقات الثنائية المتطورة ذات الجذور التاريخية بين الدولتين، كما أنها تؤكد جدوى الفرص والعروض الجاذبة التي توفرها «تعزيز» فيما نمضي قدماً لتطوير منظومة صناعية عالمية متطورة.

ويسعدنا التعاون مع «ريلاينس» في هذا المشروع لتصنيع مواد خام حيوية للمرة الأولى بالإمارات، بما يدعم استراتيجيتنا الوطنية لتمكين نمو وتطور القطاع الصناعي المحلي وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً تنافسياً عالمياً لإنتاج المواد الكيميائية.

وأضاف: تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ببناء اقتصادٍ مستدام وفق «مبادئ الخمسين»، يمثل هذا المشروع إنجازاً رئيسياً في استراتيجية أدنوك لتوسعة أعمالها في التكرير والتصنيع والبتروكيماويات وتطوير منطقة «تعزيز» للصناعات الكيماوية.

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