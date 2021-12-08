«ميرال» تنجز مشاريع بـ9.5 مليارات درهم في 10 سنوات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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قال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، إن الشركة طورت وأنجزت مشاريع جديدة في جزيرة ياس وأبوظبي عموماً، بقيمة 9.5 مليارات درهم في 10 سنوات.

وأضاف الزعابي، في إحاطة إعلامية أمس بمناسبة افتتاح الواجهة البحرية في مشروع ياس باي، أن ذلك تضمن افتتاح مشاريع في جزيرة ياس فقط بقيمة 4.5 مليارات درهم خلال عامي 2020 و2021.

وذكر أن استثمارات «ميرال» في مشروع ياس باي وصلت إلى قرابة 4 مليارات درهم تشمل الوجهة البحرية ومجموعة من المطاعم والمقاهي الدولية، ورصيفاً بحرياً، وممشى بطول 3 كيلومترات، إضافة إلى الاتحاد أرينا، أول أرينا داخلية متعددة الأغراض في أبوظبي، وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس.

واجهة بحرية

ولفت إلى أن الواجهة البحرية في مشروع «ياس باي» تقع على امتداد القسم الجنوبي من جزيرة ياس، وبالقرب من المرافق والمدن الترفيهية العالمية التي تحتضنها الجزيرة والتي تضم كلاً من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي.

وأشار الزعابي إلى أن «ياس باي» هو إضافة تجارب سياحية جديدة في جزيرة ياس باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام والأعمال، وخصوصاً للعائلات. وأكد أن المطاعم التي تم افتتاحها في الواجهة البحرية في «ياس باي» تصل إلى 13 مطعماً ومن المتوقع ارتفاعها إلى 15 مطعماً نهاية ديسمبر، ثم إلى 20 مطعماً في مايو 2022.

وقال إن ميرال تعمل على الترويج لمشروع الوجهة البحرية في «ياس باي» إلكترونياً عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الفعاليات والأجواء الاحتفالية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، وأوضح أن «ميرال» باعت عدة أراض في مشروع «ياس باي» ومن المقرر أن يقوم المستثمرون بتشييد شقق سكنية.

وأشار إلى أن العودة إلى الحياة الطبيعية والتعافي من جائحة «كوفيد19» يسير بوتيرة أسرع من المتوقع مع ارتفاع أعداد الزوار إلى الجزيرة خصوصاً في نوفمبر، متوقعاً أن يكون 2022 عاماً مميزاً، حيث من المتوقع تحقيق التعافي الكامل والعودة لمستويات ما قبل الجائحة.

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