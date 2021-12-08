أحمد بن سعيد يفتتح «أسبوع غاز البترول المسال»

المصدر: دبي - البيان

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس «مطارات دبي» الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فعاليات أسبوع غاز البترول المسال، الذي تستضيفه دبي على مدار 3 أيام مع أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط، تأكيداً على المكانة الرائدة لدبي كمركز عالمي متطور لحلول الطاقة المبتكرة، وتقديراً لنهجها التنموي القائم على مبدأ الاستدامة.

ويُقام الأسبوع في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «طاقة من أجل الغد»، بتنظيم من الجمعية العالمية لغاز البترول المسال وباستضافة مجموعة إينوك. ويسلّط الحدث، الذي يستمر حتى الغد، الضوء على قطاع غاز البترول المسال ويبحث إمكانات نموّه، مع إتاحة الفرصة لعقد شراكات أعمال جديدة في هذا المجال.

حضر حفل الافتتاح البروفيسور يمي أوسينباجو، نائب رئيس جمهورية نيجيريا؛ وغوري سينغ، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)؛ إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تماشياً مع رؤيتنا أن نكون شريكاً مُبتكِراً في مجال الطاقة يقدّم قيمة مستدامة وأداءً متميزاً على مستوى القطاع، نلتزم في مجموعة إينوك بدعم نمو قطاع الطاقة وتطويره على المدى الطويل.

ومع إدراكنا أن بناء مستقبل مستدام للجميع يتطلب اللجوء إلى تقنيات بديلة، فإننا كشركة ريادية سنعمل على تعزيز المناقشات ضمن أسبوع غاز البترول المسال من أجل دفع عجلة تحوّل قطاع الطاقة، وتشجيع تبني مبادرات التنمية المستدامة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وجمعت جلسة حوارية عدداً من قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، ومنهم: نادر الفردان، مدير أول- تسويق الغاز ومدير عام شركة غاز الإمارات؛ وساتيش كومار فادوجوري، مدير التسويق في شركة النفط الهندية المحدودة.

والدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي؛ وسكوت فوستر، مدير شعبة الطاقة المستدامة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا؛ وييمي أديتونجي، المدير التنفيذي للمجموعة في شركة البترول الوطنية النيجيرية؛ وبرام غريبر، الرئيس التنفيذي لشركة «إس اتش في إنرجي».

وناقش المشاركون خلال الجلسة الحوارية دور غاز البترول المسال وغاز البترول المسال المتجدد في تأمين الطاقة مستقبلاً، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الطاقة في المستقبل وتشمل: التغير المناخي، وجودة الهواء، والافتقار للطاقة، والتنمية الاقتصادية.

ويعتبر أسبوع غاز البترول المسال أهم حدث تنظّمه الجمعية العالمية لغاز البترول المسال، وكان جرى إطلاقه في أمستردام بهولندا خلال الدورة الـ32 للمنتدى العالمي لغاز البترول المسال والمؤتمر الأوروبي لغاز البترول المسال للعام 2019.

مدن مختلفة

تنعقد فعاليات الأسبوع في مدينة مختلفة كل عام، ويجمع تحت مظلته العديد من الرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات غاز البترول المسال ووزراء ومسؤولين حكوميين، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية الكبرى ووسائل الإعلام، لاستكشاف آفاق تطوير قطاع غاز البترول المسال وبحث فرص النمو وبناء علاقات أعمال جديدة.

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