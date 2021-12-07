أمازون تطلق "أليكسا، يا هلا!" وأجهزة "إيكو" جديدة في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أعلنت أمازون عن طرح مجموعة من أجهزة "إيكو" Echo الجديدة والتي ستوفر وللمرة الأولى في الشرق الأوسط خدمة المساعد الصوتي "أليكسا" Alexa باللغة العربية، الذي ستقدم حزمة من الخواص الفريدة المصممة خصصياً للعملاء في دول مجلس التعاون، من ضمنها تقديم محتويات صوتية مميزة عن إكسبو 2020 دبي.

وستقدم أليكسا في الامارات تجربة محلية، بما في ذلك صوت يتحدث باللغة العربية باللهجة الخليجية مع شخصية ستفاجئ العملاء، بفضل لفظها للكلام باللهجة المحلية وما يقرب من مئتي خدمة "مهارات أليكسا" Alexa Skills التي تسمح للمستخدم بالتحكم بمحموعة واسعة من الأجهزة الذكية المتوافقة بالمنزل والتي ابتكرها مطورون اقليميون وعلامات اقليمية، بما في ذلك إكسبو 2020 دبي واتصالات ودومينوز وكريم وفتافيت وبنك الامارات الوطني وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وغيرها.

ويمكن للعملاء أيضًا استخدام أليكسا باللغة الإنجليزية والاستمتاع بالمزايا الأكثر شهرة مثل ضبط المؤقتات وإضافة التذكيرات وإنشاء قوائم المهام وإصدار التنبيهات وغيرها.

ويمكنك التحكم بأجهزة Echo من خلال صوتك، فهي جاهزة دائماً وسريعة وتغنيك عن استعمال اليدين. وأليكسا عبارة عن خدمة صوتية متصلة بالسحابة وتتلقى تحديثات الميزات الجديدة وتزداد ذكاء باستمرار، فيكفي أن تطلب وستقوم أليكسا بالإجابة على الأسئلة وتشغيل الموسيقى، وقراءة الأخبار، وتلاوة القرآن بصوت القارئ المفضل لديك، وضبط المؤقتات والمنبهات، وإعطاء النتائج الرياضية، والتحكّم في إنارة المنزل أو تكييف الهواء في المنزل والكثير غيرها. ومع التحكم الصوتي بعيد المدى في Echo، يمكنك القيام بكل ذلك في جميع أنحاء الغرفة، كل ذلك باستخدام صوتك فقط.

وقال سعادة عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الإصطناعي، والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، قائلاً: "في إطار سعينا إلى تحقيق الريادة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، نرحّب بخدمة أليكسا في دولة الإمارات. وكما يشكّل الذكاء الاصطناعي جوهر شخصية أليكسا، نحن نعمل على تحقيق الأمر نفسه على نطاق الأمة بشكل كامل، من خلال إنشاء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل ملموس في التعليم والتربية والتنمية الحكومية وسعادة مجتمعنا."

وقالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للمشاركة، إكسبو 2020 دبي: "لا يقتصر إطلاق ’أليكسا‘ في المنطقة على امتلاكها قدرة التحدث باللغة العربية فحسب، بل يشكل محتوى إكسبو 2020 دبي جزءاً من حضورها. كان التعاون مع شركة ’أمازون‘ لابتكار طرق جديدة وملهمة لإيصال رسالة إكسبو 2020 إلى العالم تجربة متميزة. ويجسد هذا النوع من الإبداع والتقنية جوهر إكسبو 2020 وموضوعاته، ونرجو لمستخدمي ’أليكسا‘ تجربة ممتعة باستكشاف المزيد عن هذا الحدث الاستثنائي الذي لا يتكرر."

وقال توم تايلور ، نائب رئيس الأول، أمازون أليكسا: "نحن متحمسون للغاية لطرح أليكسا ومجموعة أجهزة "إيكو" Echo في الامارات. فقد عمل الفريق بجهد لابتكار تجربة عربية خليجية جديدة بالكامل مصممة بحرفية من الألف إلى الياء لعملائنا المتحدثين باللغة العربية ولتحسين تجربة أليكسا باللغة الإنجليزية ليستمتع بها المتحدثون باللغة الإنجليزية."

وسيكون بوسع "أليكسا" بدءاً من اليوم كذلك تلاوة القرآن بصوت أحد من مشاهير القراء من السورة أو الجزء الذي يختاره المستخدم، وكل ذلك عن طريق الصوت. فما عليك سوى القول:"أليكسا" شغلي سورة "الكهف". وقريبا سيتمكن العملاء كذلك من ضبط مواقيت الصلاة، وماعليهم سوى القول، "أليكسا، اضبطي تذكير الصلاة"، بالإضافة إلى التحقق من التقويم الهجري."

"إيكو شو 10"

ويتضمن "إيكو شو 10" ُEcho Show 10 شاشة عرض ذكية عالية الدقة مزودة بخاصية الحركة إذ ستتجه الشاشة عالية الدقة الرائعة مقاس 10 بوصات نحوك تلقائياً حتى تتمكن من التركيز على ما تشاهده على الشاشة. ويمكنك إلقاء نظرة على حال الطقس أو الأخبار أو بث الموسيقى أو الفيديوهات أو اتباع الوصفات ولعب الألعاب أو الاطلاع على الكاميرات المتوافقة وغير ذلك.

أليكسا - العقل المدبر لـ"إيكو"

ويزداد ذكاء أليكسا باستمرار من خلال الدعم المستمر لعشرات الآلاف من المطورين حول العالم المبتكرين لـ"مهارات أليكسا"،. فمع أليكسا سيمكن استخدام الصوت للقيلم بالعديد من المهام مثل الاستماع إلى الأخبار واختيار الوكالات المفضلة بما ذلك قناة العربية وCNBC عربية وSports 360 وسكاي نيوز وراديو ARN ، وذلك من خلال القول: "أليكسا، ايش الأخبار اليوم؟" وعند الإطلاق (عندما يتم الاطلاق)، ستكون المحطات الإذاعية التالية متاحة: العربية اف ام والخليجية اف ام ودبي آي 103.8 وراديو Virgin Dubai وHits 96.7 وراديو Shoma وراديو الأولى وإذاعة دبي للقرآن الكريم.

الصلاة وتلاوة القرآن

ويمكن لـ"أليكسا" تلاوة القرآن بصوت القارئ المفضل من السورة أو الجزء الذي تختاره ، وكل ذلك عن طريق الصوت. فما عليك سوى القول:"أليكسا" شغلي سورة "الكهف". وقريبا سيتمكن العملاء أيضًامن ضبط مواقيت الصلاة ما عليك سوى القول ، "أليكسا، اضبطي تذكير الصلاة." سيتمكن العملاء أيضاً من التحقق من التقويم الهجري.

الاستماع إلى الموسيقى في كل مكان

تقدم أليكسا تجربة سلسة في الاستماع إلى الموسيقى مع خدمات تشمل أنغامي وSpotify وغيرها. ويمكنك التحكم في الموسيقى وتشغيل ملايين الأغاني عبر القول: "أليكسا، شغلي موسيقى البوب" أو "أليكسا، تخطّي هذه الأغنية." يمكنك أيضاً جمع عدة أجهزة Echo وجعلها متزامنة عبر إطلاق اسم على المجموعة. استيقظ على أغانيك المفضلة كل صباح، ما عليك سوى القول: "أليكسا، صحيني على موسيقى البوب."



التحكم في منزلك الذكي

يمكنك استخدام جهاز "إيكو" Echo لتشغيل الإضاءة قبل النهوض من السرير أو تخفيف الإضاءة وأنت مسترخٍ على الأريكة تشاهد فيلماً. كذلك يمكنك الحرص على أمان منزلك بغنى عن استخدام اليدين مع Ring، الذي يتميز بكاميرات وأجراس للباب مع فيديو وأنظمة تنبيه متوافقة كلها مع أليكسا، مما يساعد على الحفاظ على أمن منزلك ويمنحك راحة البال. ما عليك سوى القول: "أليكسا، تفقدي غرفة الحضانة" لمشاهدة ما تسجله الكاميرا على جهاز Echo Show. وتعمل أليكسا أيضاً مع الأجهزة المنزلية الذكية كالمصابيح والمقابس الذكية المتوافقة التي تعرضها علامات متعددة منها Philips Hue و Xiaomiو TP Link وغيرها.

طرح الأسئلة

ويمكن كذلك طرح أسئلة على أليكسا حول مشاهير وتواريخ وأماكن وحسابات وحوارات والتهجئة والكثير غيرها. مثلاً، يمكنك القول: "أليكسا، متى تم بناء برج خليفة؟"، أو يمكنك أن تطلب من أليكسا أن تخبرك نكتة بالقول: "أليكسا، قولي لي نكتة."



حماية الخصوصية

وصممت كل أجهزة "إيكو" Echo مع مستويات متعددة لحماية الخصوصية، بما في ذلك ضوابط للتحكم في الميكروفون والكاميرا، كما تتيح للعملاء التحكم الكامل في بياناتهم. يمكنك اختيار حذف التسجيلات الصوتية الخاصة بك في أليكسا بعدة طرق، عن طريق الصوت أو من خلال تطبيق أليكسا. فقط قل، "أليكسا، احذفي آخر شيء سمعتيه". يمكنك حذف تسجيلاتك الصوتية كلها مرة واحدة، أو حذف تسجيلاتك الصوتية تلقائيًا بعد ثلاثة أو ثمانية عشر شهرًا بشكل مستمر، أو اختيار عدم حفظها نهائياً. فضلاً على ذلك، تضم أجهزة Echo Show مزايا دعم سهولة الوصول يستفيد منها كل العملاء، من بينها القدرة على التفاعل مع أليكسا بواسطة اللمس عوضاً عن الصوت، ومشاهدة الترجمة النصية لردود أليكسا على شاشة الجهاز، وغير ذلك.



"مهارات أليكسا"

وسيتمكن العملاء من الاستفادة من ما يقارب مئتي من "مهارات أليكسا" المتاحة في الامارات، مثل تعلم كل شيء عن إكسبو 2020 دبي من خلال skill إكسبو الرسمية، والقيام بحجز سيارة الأجرة من خلال skill كريم، واحصل على وصفات وإرشادات للطهو من خلال فتافيت skill، وطلب الطعام من خلال skill دومينوز ومعرفة عروض الأفلام من خلال Reel Cinema skill وحتى التأمل مع Tawazon skill والاستمتاع بالكتب المسموعة من خلال skill Storytel، وغيرها الكثير.

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