دبي للسلع المتعددة يبحث الفرص التجارية مع فيجي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، وأحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، في برج الماس فرانك باينيماراما، رئيس وزراء جمهورية جزر فيجي، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية الوثيقة بين دبي وجزر فيجي.

كما ناقش الجانبان الفرص المتاحة أمام الشركات من جمهورية جزر فيجي في دبي، وجهوزية مركز دبي للسلع المتعددة لدعم وتوسيع نطاق حضور هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

ونوّه أحمد بن سليِّم بمكانة دبي وجهة تجارية جذابة وفريدة، والدور المحوري الذي يؤديه مركز دبي للسلع المتعددة كمركز تجاري رائد على مستوى العالم، بالإضافة إلى سهولة تأسيس الشركات في دبي، ولا سيما في مركز دبي للسلع المتعددة.

وأجرى رئيس الوزراء جولة شملت بورصة دبي للماس ومركز كريبتو، واطلع أيضاً على العديد من الخدمات والمرافق رفيعة المستوى التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة للشركات الأعضاء.

يضم مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يقع في قلب إمارة دبي، أكثر من 19 ألف شركة من مختلف الأحجام والقطاعات. وكان المركز قد سجل أفضل مستويات أداء منذ تأسيسه في عام 2002، في الفترة التي تشمل الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، وشهد انضمام 1800 شركة جديدة إلى منطقته الحرة في دبي.

ويستكمل المركز بذلك مسيرة أدائه المتفوق بعد تحقيق أفضل أداء نصف سنوي منذ 2013، كما سجل أفضل أداء على الإطلاق عن أشهر يونيو وأغسطس وسبتمبر في وقت سابق من العام الجاري. كما فاز المركز بجائزة «أفضل منطقة حرّة في العالم لعام 2021» من مجلّة «إف دي آي» التي تصدر عن صحيفة فايننشال تايمز، وذلك العام السابع على التوالي، تكريماً لأدائه الاستثنائي وجهوده المستمرة في مجال الابتكار.

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