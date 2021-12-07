تعاون بين سيدات أعمال دبي وجمعية خريجي إنسياد لتمكين المرأة في مجتمع الأعمال

المصدر: دبي – البيان

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وقع مجلس سيدات أعمال دبي مذكرة تفاهم مع جمعية خريجي كلية إنسياد-الإمارات لتعزيز التعاون المشترك بينهما بما يخدم مصالح أعضائهما، ويعزز الدور المتنامي للجانبين في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال عبر الارتقاء بمهارات وخبرات ومعارف أعضاء المجلس وخريجي كلية إنسياد.

وجرى توقيع مذكر التفاهم خلال لقاء أعمال عقد في مقر غرفة دبي، بين سعادة الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، ونتالي سليمان، رئيسة جمعية كلية إنسياد في الإمارات، وبحضور عدد من أعضاء مجلس سيدات أعمال دبي وأعضاء جمعية خريجي كلية إنسياد في الإمارات.

ونصت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات والمعارف، وتسهيل حصول أعضاء الجانبين على التدريب والتوجيه والإرشاد والاستفادة من الخدمات والمبادرات المختلفة للطرفين، والترويج والتعريف بنشاطاتهما وفعالياتهما، والمشاركة فيهما بما يعزز من مهارات وكفاءات مجتمع سيدات الأعمال في دبي.

كما نصت المذكرة على دعم جمعية خريجي كلية إنسياد في الإمارات لمجلس سيدات أعمال دبي، والتعريف بين أعضاء الجمعية بدور المجلس المهم في دعم مسيرة سيدات ورائدات الأعمال وتزويدهن بخبرات ومهارات مهنية وشخصية متطورة تستهدف الارتقاء بتنافسيتهن في مجتمع الأعمال.

وأعلنت جمعية خريجي كلية إنسياد في الإمارات خلال توقيع مذكرة التفاهم عن إطلاق نادي خريجي إنسياد لسيدات الأعمال ليكون إضافة جديدة ونوعية لمجتمع الأعمال، حيث سيركز النادي الحديث التأسيس على توفير الدعم لخريجي الجمعية في قطاع الأعمال. ويقود نادي خريجي إنسياد لسيدات الأعمال كل من سنثيا صعب، وجابريلا يانزن- نوواك.

وقالت سعادة الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي إن مذكرة التفاهم الموقعة مع جمعية خريجي كلية إنسياد في الإمارات تأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تخدم سيدات ورائدات الأعمال في دبي، وتنسجم مع الخطط المستقبلية التي وضعتها الإمارة لتعزيز مفهوم وتنافسية ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات النوعية، خصوصاً في مرحلة التعافي الاقتصادي وعودة عجلة النمو إلى الدوران من جديد.

ولفتت القرق إلى أن الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون عنوانها الأهداف والمصالح المشتركة، مؤكدةً أن الأولوية تبقى على الدوام لتمكين المرأة في مكان العمل، وتعزيز حضورها في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية، وتوفير الدعم النوعي لها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من معادلة النجاح والتميز في بيئة الأعمال في دبي، مشيرةً إلى أن توقيع الاتفاقية في فترة استضافة الإمارة لمعرض إكسبو 2020 دبي، يرسخ أهمية الحوار وتضافر الجهود في دعم المرأة العاملة في قطاع الأعمال.

وقالت نتالي سليمان، رئيسة جمعية خريجي كلية إنسياد في الإمارات:«يعتبر نادي خريجي إنسياد لسيدات الأعمال جزءاً أساسياً من جهود جمعية كلية إنسياد في الإمارات لدعم الدولة في تحقيق أولوياتها الوطنية، وإحداث تأثير إيجابي في البلد الذي نعتبره وطناً لنا. إن شراكتنا مع مجلس سيدات أعمال دبي تنطلق من قواسم مشتركة تجعلنا نفخر بالتعاون وتضافر الجهود مع سعادة الدكتورة رجاء القرق.

والشبكة المهنية المؤلفة من النخبة التي يمثلها المجلس للارتقاء بأجندة مبادئ التنوع والشمولية والإنصاف على المستويين المحلي والعالمي عبر الاستفادة من علاقاتنا وروابطنا مع شبكة خريجي إنسياد حول العالم لتطوير مفاهيم القيادة وتمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية».

وبدورها أكدت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي إلى أن مذكرة التفاهم مع جمعية خريجي كلية إنسياد في الإمارات تضع التعاون والشراكات في مقدمة الأهداف المتوقعة، حيث سيشمل التعاون المشترك الترويج لخدمات ونشاطات ومبادرات الجانبين لدى أعضائهما، والتركيز على التعريف بدور ومساهمة مجلس سيدات أعمال دبي كداعم رئيسي ورسمي لمجتمع سيدات الأعمال في دبي.

وأشادت حلبي بجهود جمعية خريجي كلية إنسياد في الإمارات، ورؤيتها التي تتوافق مع رؤية ورسالة مجلس سيدات أعمال دبي، معتبرةً أن توحيد الجهود بين الجانبين، سيخدم في نهاية الأمر مجتمع الأعمال في دبي، ويساعد أعضاء الطرفين في الارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم على الصعيد المهني.

وقالت سينثيا صعب، عضو جمعية خريجي كلية إنسياد في الإمارات وقيادة نادي خريجي إنسياد لسيدات الأعمال:«تأتي هذه الشراكة في وقت مثالي.

فتمكين المرأة بات اليوم عاملاً رئيسياً في تطوير المجتمعات العصرية، والإمارات في الصدارة بما يتعلق بمشاركة المرأة في الاقتصاد. إن هذا التعاون بين مجلس سيدات أعمال دبي ونادي خريجي إنسياد لسيدات الأعمال سيفتح الباب واسعاً أمام تبادل المعرفة والخبرات لتحقيق النتائج المرجوة باستخدام كافة الإمكانيات لإحداث الفرق».

وأشارت جابريلا يانزن- نوواك، عضو جمعية خريجي كلية إنسياد في الإمارات وقيادة نادي خريجي إنسياد لسيدات الأعمال قائلةً:«تركز رؤيتنا في نادي خريجي إنسياد لسيدات الأعمال على تعزيز الوعي حول أهمية التنوع بين الجنسين في المجالات والقطاعات الاقتصادية، وخلق منصة لمشاركة شاملة للمرأة في عالم الأعمال.

ونحن على ثقة ومتحمسون جداً حول النتائج المتوقعة من هذه الشراكة مع مجلس سيدات أعمال دبي.

والتي ستخلق فرصاً إضافية لإنشاء شبكة من خريجي كلية إنسياد من الناجحين في ميادين العمل تجمعهم مع رواد الأعمال وأعضاء مجالس الإدارة وممثلي القطاع الحكومي المرتبطين بمجلس سيدات أعمال دبي».

وقد تأسس مجلس سيدات أعمال دبي في العام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي.

حيث يعتبر ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي، ويهدف إلى توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، اللاتي يخطين الخطوة الأولى لهن على درب عالم الأعمال، حيث يلعب المجلس دوراً هاماً في تعزيز مساهمة سيدات الأعمال باقتصاد الدولة، والدفع بالتنمية الاقتصادية في جميع قطاعات مجتمع الأعمال.

وتمثل جمعية كلية إنسياد- الإمارات وتدعم أكثر من 1400 من خريجي كلية إنسياد العاملين في دولة الإمارات في حوالي 700 شركة على امتداد إمارات الدولة.

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