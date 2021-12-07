منتجع كمبينسكي فلوتنج بالاس العائم بدبي يستقبل زواره 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت كمبينسكي أن منتجع كمبينسكي فلوتنج بالاس العائم سيبدأ استقبال زواره في 2023 وذلك في بلد اللامستحيل الإمارات، وتحديداً في دبي.

وسيكون كمبينسكي فلوتنج بالاس أول فندق عائم في عالم الفنادق بتصميم مميز محاط بـ 12 فيلا عائمة ومتحركة تسمح لقاطنيها الانتقال من مكان لآخر.

ومن المتوقع أن يبدأ فندق كمبينسكي فلوتنج بالاس استقبال زواره من جميع أنحاء العالم مع بداية 2023 للاستمتاع بتجربة رائعة ستكون الأولى على الإطلاق.

ووصلت نسبة إنجار المشروع إلى 65%، والذي تبلغ قيمته 870 مليون درهم. ويقع الفندق مقابل شاطئ جميرا. وسينتقل الزوار من الشاطئ إلى الفندق الذي يضم 156 غرفة وجناحاً بقوارب فارهة خاصة أو باستخدام قواربهم الشخصية.

يعكس فندق كمبينسكي فلوتنج بالاس الجديد أسلوب الحياة المعاصرة في الإمارات، وهو إضافة ولمسة خاصة لعالم الفنادق في دبي، المعروفة منذ فترة طويلة بإنجازات لا مثيل لها في جذب السياحة العالمية. وسيكون هذا المشروع اختراقاً آخر لصناعة السياحة المذهلة بالفعل في الإمارات.

ويتكون المبنى الرئيسي لهذا الفندق العائم من 4 أجزاء متصلة من المنتصف بهرم زجاجي وسيقدم أرقى درجات الرفاهية والخدمات المتنوعة لفندق الـ 5 نجوم التي تشمل مطاعم فاخرة ومنتجعاً صحياً وحمامات سباحة.

كما يمكن لليخوت الأكبر حجماً بالإبحار عبر مركز الفندق، وسيتم توفير مهبط طائرات هليكوبتر لنقل الزوار من وإلى الفندق، وهناك أيضاً مرسى لليخوت يتسع لـ16 يختاً ليكون بذلك فندق كمبينسكي فلوتنج بالاس المشروع الأول في العالم الذي يحمل جميع أنواع الرفاهية بتفاصيلها المختلفة.

يتصل فندق كمبينسكي فلوتنج بالاس بجسر عائم يربط الفندق بـ 12 فيلا عائمة ومتحركة، ستكون معروضة للبيع ويمكن تأجيرها لنزلاء الفندق، حيث يمكن لقاطنيها الاستفادة من جميع الخدمات الفاخرة التي يوفرها الفندق. وتتألف كل فيلا من طابقين وسطح علوي يضم مسبحاً ضخماً، وتضم غرفتي نوم أو ثلاث أو أربع غرف إضافة إلى غرف الطاقم والموظفين وغرف المعيشة الداخلية والخارجية.

ونوافذ بانورامية كبيرة تمنح زوارها إطلالة ومناظر خلابة، كما أنها مزودة بجميع الميزات التقنية للمنازل الذكية الصديقة للبيئة التي تعمل بالطاقة الشمسية وتقنيات مطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتنقية الهواء، حيث يمكن لكل فيلا أن تبحر بسرعة قصوى تبلغ 6 أميال بحرية.

وقال برنولد شرودر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كمبينسكي ورئيس مجلس الإدارة كمبينسكي أيه جي: يسعدنا أن نعلن عن جاهزيتنا لاستقبال ضيوفنا من مختلف دول العالم اعتباراً من عام 2023 لننفرد بتقديم تجربة استثنائية تجمع بين الموقع المميز لمدينة الأحلام دبي وبين الأناقة الأوروبية لفنادق كمبينسكي العالمي«.

ونجحت شركة سي جيت شيب يارد بتنفيذ المشروع الإبداعي. وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس سي جيت شيب يارد محمد البحراوي، نفتخر بنجاحنا في فندق كمبينسكي فلوتنج بالاس بمدينة دبي.

وقد تكللت نجاحاتنا بالتعاون مع اسم عالمي كمجموعة كمبينسكي للفنادق التي تتولى إدارة فندق عائم بهذا المستوى لأول مرة على مستوى العالم. وكلنا ثقة بأنه سيصبح في المستقبل القريب إحدى أهم الوجهات السياحية في دبي وسيستقطب الزوار من مختلف دول العالم باعتباره أيقونة في قطاع الفنادق العائمة عالمياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز