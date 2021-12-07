«فيفو» تطلق سلسلة هواتف X70 في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت «فيفو» رسمياً اليوم، سلسلة X70الرائدة للهواتف الذكية ذات التصوير الاحترافي في أنحاء دولة الإمارات وقطر والبحرين، والكويت وسلطنة عمان. وتعتبر سلسلة هواتف X70 (المؤلفة من هاتفي X70وX70 Pro) بداية فصل جديد للتعاون العالمي لتقنيات التصوير مع شركة «زايس» وسعيهما المشترك لتقديم أفضل تجربة تصوير فوتوغرافي للهواتف المحمولة.

وارتقت سلسلة X70 بمواصفاتها لتوفير تجربة مثالية لمستخدميها، بالإضافة إلى احتوائها على أنماط التصوير الشخصي (البورتريه) الجديدة من «زايس» وأحدث تقنيات التصوير للهواتف المحمولة.

باعتبار شركة «فيفو» رائدة في مجالها، ستجلب سلسلة هواتف X70 البهجة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال رفع معايير التصوير للهواتف المحمولة وابتكارات الهواتف الذكية. وابتداءً من اليوم، ستنطلق سلسلة هواتف X70 بشكل تدريجي في كل من المملكة العربية السعودية والعراق، وهو ما سيوسّع تواجدها إقليمياً عبر الشرق الأوسط. قد تختلف مواصفات وتوفّر هواتف سلسلة X70 حسب الأسواق المحليّة وتفضيل العملاء في كلّ سوق.

X70 Pro باللونين «أسود الفضاء» و«أزرق الشفق»

تقنيّات «زايس»

تعكس سلسلة هواتف X70 التزام «فيفو» بريادة مجال التصوير الفوتوغرافي للهواتف المحمولة، حيث إنها مزوّدة بالكامل بأقصى إمكانات الأجهزة وبرامج التصوير للهواتف المحمولة والتي هُندست بالتعاون مع «زايس»، الأسطورة في عالم البصريات منذ 175 عاماً.

وقال سبارك ني، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم التسويق في «فيفو»: «تكسر فيفو مجدداّ القيود عبر تقديم تطورات استثنائية في التصوير الفوتوغرافي للهواتف المحمولة طوّرت بالتعاون مع»زايس«، الشركة العالمية الرائدة في البصريات والإلكترونيات البصرية». وأضاف «تعتبر الهواتف الذكية أدوات موثوقة للمستخدمين لالتقاط الذكريات، وبوابة الكترونية لرواية قصصهم الخاصة ومشاركة إبداعاتهم مع العالم. وتسعى سلسلة هواتف X70 سعياً حثيثاً لسدّ الفجوة بين التصوير الفوتوغرافي بالهواتف المحمولة والتصوير الفوتوغرافي الاحترافي عبر المزج ما بين الابتكار الموجه للمستخدم وأحدث التقنيات».

تدمج سلسلة هواتف X70 بين ميزات التصوير الحاسوبي من الدرجة الأولى قلباً وقالباً، وهو ما يؤدي إلى تجربة تصوير فوتوغرافي بديهية تسمح للمستخدمين بالتقاط صور أو تسجيل فيديوهات طبيعيّة على نحو يلفت الأنظار.

وبالنسبة إلى مواصفات الكاميرا الأمامية، سلسلة هواتف X70 تتميز بالكامل بكاميرات أمامية بدقة 32MP، بينما زوّدت هواتف X70 Pro بكاميرات رباعية خلفية بدقات مختلفة (50MP و12MP و12MP و8MP)، في حين تستخدم هواتف X70 نظام كاميرات خلفية ثلاثية بدقة مختلفة (40MP و12MP و12MP).

إضافة إلى نمط التصوير الشخصي (البورتريه) من عدسات Biotar الأسطوري بتأثير دوران بوكيه، أضافت «فيفو» ثلاثة مواصفات لأنماط التصوير الشخصي (البورتريه) رائدة من «زايس»، وهي مستوحاة من العدسات الكلاسيكية والمميزة «ديستاغون» (Distagon) و«بلانار» (Planar) و«سونّار» (Sonnar)، إذ بات بإمكان المستخدمين استعمالها للتعبير عن إبداعاتهم.

ويمنح نمط «ديستاغون» (Distagon) شكلاً بصرياً متعدداً حيث يقدّم تأثيرات منظور ديناميكي لتصوير بارع لكل من الهندسة المعمارية من الخارج وفي الداخل تنضح بجماليات صناعة الأفلام في هوليوود.

وبينما يقدّم تعديل «بلانار» (Planar) تأثيرات البوكيه الكلاسيكية، فإنه يكشف بدوره عن الخصائص الجوهرية وتنقل التعبيرات الحقيقية من خلال التصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية (البورتريه). إن نظام «سونّار» (Sonnar) معروف بتأثير بوكيه الكريمي، هو ما يجعله مثاليّاً لالتقاط صور فوتوغرافية شخصية (بورتريهات) تتميز بالعمق والوضوح لتوثيق أحداث حقيقيّة.

حظيت سلسلة هواتف X70 من «فيفو» بمجملها على شهادة توافق مع خصائص طبقة «زايس Coating T*»، والتي تقلّل الانعكاسات وتعزّز نقل الضوء وهو ما يخفف آثار الأضواء الشاردة وغيرها من مكوّنات التصوير لتكون النتيجة صوراً رائعة بامتياز. لقد طُبع شعار «زايس» المعروف وعلامة طبقة «زايس T* Coating» على الكاميرات الخلفية لسلسلة هواتف X70، بينما حُفر شعار «زايس Vario-Tessar» بدقّة على لوحة المصباح الخلفي البارزة.

تصوير احترافي

تحتوي سلسلة هواتف X70 على تقنيات جديدة بالإضافة إلى تكرارات خصائص «فيفو» المميزة ومتعددة الوسائط للتصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي، وهو ما يسمح للمستخدمين إبراز إبداعاتهم لأقصى درجة بدقة عالية الوضوح وإنتاج محتوى متعدد الوسائط دون التنازل عن الجودة.

تتمتّع سلسلة هواتف X70 بكاميرا فائقة الاستشعار المزودة بتقنية مانع الاهتزاز 3.0 ليتمّكن المستخدمون من التقاط صور ثابتة أو فيديوهات بحركات ديناميكيّة. علاوة على ذلك، زوّدت سلسلتا هواتف X70 وX70 Pro بخاصية الفيديو فائق الثبات بالكاميرا المثبّتة على 5 محاور، ودمجت OIS المحسّن معEIS لتنقل المحاور الأفقية والعامودية (X وY) مع دوران محور Z لتحقيق أقصى درجات الثبات.

نظرًا لإمكانيات التصوير عالية الأداء للجهاز، تتوفّر مجموعة من ميّزات التصوير الفوتوغرافي والفيديو متعدد الوسائط من «فيفو» في سلسلة هواتف X70 للمستخدمين لإطلاق العنان لإمكاناتهم واستكشاف العديد من الجماليات المرئية الجديدة. ومن ضمن هذه الميّزات، الرؤية الليلية الفائقة في الوقت الفعلي والتصوير الليلي الفائق للفيديو ورؤية ليلية نقية والوضع السينمائي الاحترافي والمزيد.

أداء عالي الجودة

نظرًا لكونها رائدة في مجال التصوير الفوتوغرافي للهاتف المحمول بأدائها المبهر، فإن سلسلة هواتف X70 تتكون من جهازين قويين بمواصفات بإمكانها إرضاء حتى مستخدم الهاتف الذكي عالي الأداء الأكثر تطلباً.

يعمل كل من هاتفي X70 وX70 Pro على رقاقة MediaTek Dimensity 1200-vivo لتقديم أداء لا يضاهى من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات. ويتيح هذان المعالجان المتكاملان والموفّران للطاقة للمستخدمين، الحصول على الفائدة القصوى من الاتصال بشبكة الجيل الخامس 5G كل يوم من خلال استخدام سرعات خارقة للقراءة والكتابة المتسلسلة من LPDDR4X وUFS 3.1.

وعلى الرغم من الشكل الأنيق والمضغوط لهاتفي X70 وX70 Pro، إلا أنهما يتمتعان ببطاريات بقوة 4450 ميللي أمبير (TYP) أو 4400 ميللي أمبير (TYP) تباعاً، بالإضافة إلى شاحن «فيفو» الأساسي (FlashCharge 11V / 4A) والذي يدعم تقنية FlashCharge من أجل أداء يدوم طويلاً.

زوّد جهازا X70 Pro و X70 بشاشات بقياس 6.56 بوصات والتي بإمكانها أن تصل في ذروتها إلى معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز ومعدلات استجابة تبلغ 240 هرتز من أجل سلاسة في التصفّح والمشاهدة.

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