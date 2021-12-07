كونيك» تطور برنامجاً مبتكراً للمكافآت وولاء عملاء«ريم مول»

المصدر: أبوظبي– البيان

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أعلنت شركة كونيك، لتطوير برامج المكافآت وولاء العملاء، عن توقيع اتفاقية تعاون مع ريم مول، وجهة التسوّق والأعمال والترفيه المعززة بالتقنيات الرقمية.

والتي يجري تشييدها في أبوظبي باستثمار يبلغ 1.2 مليار دولار، لابتكار برنامج مكافآت مصمم خصيصاً لمنح العملاء في ريم مول تجارب فريدة تتناسب مع احتياجاتهم الشخصية. وسيساهم البرنامج الذي سيتوفر من خلال تطبيق ريم مول الذكي في تعزيز تفاعل زوّار المول مع التجارب والعلامات التجارية المتنوّعة بالاعتماد على علم تحليل البيانات.

وسيكون زوّار ريم مول على موعد مع تجارب شخصية فريدة من نوعها، وهو يعد الوجهة الأولى في العالم التي تقدّم تجارب تسوّق وترفيه رقمية متكاملة تجمع التسوّق الإلكتروني بالواقعي.

ويضم ريم مول ما يقارب الـ 450 متجراً و100 مطعم ومقهى، بالإضافة إلى خيارات متنوّعة للترفيه العائلي، بما في ذلك واحدة من أكبر الحدائق الثلجية المغطاة في العالم. ومن المتوقع أن يغيّر المول عند افتتاحه تجربة التسوّق في منطقة الخليج العربي، كما سيؤثّر على توجهات المتسوّقين بما يتماشى مع المعايير العالمية لقطاع التجزئة.

وقال ميلات سايرا بيريمين، المدير التنفيذي للابتكار الرقمي في ريم مول: «نحن حريصون على تحقيق التناغم بين التجارب الرقمية والواقعية من خلال تعزيزها بأحدث التقنيات المتاحة، وهذا بالتأكيد سيعود بالفائدة على العملاء، حيث سيساهم هذا التقدّم التكنولوجي في تلبية احتياجاتهم بشكل فوري، سواء من خلال العروض الترويجية المخصصة أو التسوّق دون الحاجة إلى حمل المشتريات.

نحن سعداء بالتعاون مع شركة كونيك، فهي شركة رائدة في تطوير تجارب متعددة القنوات بإمكانات عالمية المستوى وبطريقة تلائم استراتيجيتنا، وهذا يعزز جهودنا لتطوير تجارب عملاء مميزة».

من جانبه، قال بن تشيسّر، الرئيس التنفيذي لشركة كونيك: «إن ريم مول يرسم مستقبلاً جديداً لقطاع التسوق والترفيه في المنطقة من خلال توفير تجارب استثنائية لا تُنسى، وهي إضافة جديدة لإمارة أبوظبي، ونحن سعداء باختيارنا للعمل مع ريم مول هذه الوجهة العالمية الرائدة في المنطقة، فهذا يظهر حرص فريق العمل على اعتماد نهج قائم على تعدد القنوات، وأنا على يقين أن هذه الشراكة ستساهم في ترسيخ ريادة شركة كونيك حول العالم».

يسعى ريم مول من خلال هذه الشراكة مع شركة كونيك إلى توفير نظام رقمي متكامل للتفاعل مع العملاء، وتقديم تجربة تسوق وترفيه سهلة ومتكاملة تُمكن فريق التسويق من الوصول إلى أدوات ومعلومات دقيقة لفهم احتياجات المتسوّقين والتفاعل معهم بشكل أكبر، وذلك من خلال تزويدهم بعروض ترويجية مخصصة ومحتوى شخصي بشكل فوري ومن خلال نقاط متعددة.

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