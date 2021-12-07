فستيفال بلازا يحتفل بعامه الثاني وموسم الأعياد بجوائز على مدى 18 يوماً

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل فستيفال بلازا، إحدى وجهات التسوق العصرية التابعة لمجموعة الفطيم، في 18 ديسمبر بمرور عامين على افتتاحه في جبل علي، ويستقبل موسم الأعياد وسط أجواء من البهجة والفرح طوال شهر ديسمبر.

حيث سيكون لرواد المول بمختلف الأعمار والجنسيات والثقافات فرصة الفوز بالعديد من الجوائز الرائعة وقضاء الأوقات الممتعة مع بابا نويل في الفترة الممتدة من 1 حتى 18 ديسمبر.

سيخصص فستيفال بلازا 18 يوماً لتقديم باقة رائعة من الهدايا والجوائز تبدأ من 1 ديسمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر، الذكرى السنوية لافتتاح المول..

وتشمل بطاقات هدايا بقيمة 250 درهماً تُمنح يومياً، إلى جانب جوائز مميزة من متجر «إيس الفطيم» و«ايكيا». ويتوقع أن تتضاعف الجوائز في اليوم الأخير، أي اليوم الذي يكمل فيه فستيفال بلازا عامه الثاني، وما على زوار المول سوى متابعة@dubaifestivalplaza للمشاركة والاستعداد للربح والتسلية!

ومع اقتراب موسم الأعياد والإثارة، يتحضر فستيفال بلازا لإطلاق مجموعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة تخول الزوار قضاء عطلة ممتعة ومثيرة، وتتيح للأطفال إمكانية رؤية بابا نويل يومي 17 و18 ديسمبر وكذلك يومي 24 و25 ديسمبر، وزيارة مغارة بابا نويل والانضمام إلى الكورال في حفل غنائي من 24 إلى 25 ديسمبر. وسيجول بابا نويل والقزم الذي يرافقه في المول خلال الاحتفالية محضراً الكثير من المفاجآت للزوار المحظوظين!

وتعليقاً على الذكرى السنوية للمول، قالت جينفيف كولاكو، المديرة العامة الإقليمية للتسويق وتجربة العملاء في مجموعة مراكز تسوق الفطيم: «نحن ملتزمون في مجموعة مراكز تسوق الفطيم بتقديم أفضل التجارب الموسمية لزوارنا. ومع انتهاء هذا العام بالكثير من النتائج الجيدة والإيجابية، ندعو جميع العائلات إلى الانضمام إلينا للاحتفال بالذكرى السنوية للمول وسط أجواء ترفيهية فريدة تجلب البهجة إلى قلوب الكبار والصغار. لقد أطلقنا في العامين الماضيين العديد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية ونتطلع إلى ابتكار المزيد منها مع دخولنا العام الثالث».

ينتظر رواد المول خلال هذه الفترة الاحتفالية مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات والهدايا ذات الطابع الخاص بالأعياد. ستكون كل هذه الفعاليات والأنشطة محاطة بزينة العيد الضخمة المنتشرة في كل أرجاء المول بما يتيح التقاط الصور لمشاركتها مع الأحباء والعائلة. ويعد فستيفال بلازا الوجهة المثالية للاستمتاع والاحتفال بموسم الأعياد وخلق ذكريات دائمة في بيئة مميزة وساحرة.

يمكن للزوار أيضاً شراء بطاقة هدايا فستيفال سيتي مول من مكتب خدمة العملاء التي تعد هدية مثالية لجميع المناسبات، وتشمل البطاقة عروضاً رائعة في كل من فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا.

وللأشخاص الذين يرغبون في التبرع خلال تلك الفترة، أطلق فستيفال بلازا أخيراً، بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي خطوة جديدة ضمن مبادرة Festival Cares بهدف تشجيع العائلات على مشاركة أفراحهم مع المحتاجين من خلال التبرع بالألعاب.

ولهذه الغاية، عمد فستيفال بلازا إلى بناء صندوق عملاق للهدايا مخصص للأعمال الخيرية، تتبرع عبره العائلات والزوار بالألعاب والهدايا المحببة إلى قلوبهم. وستكون حملة التبرع بالألعاب في فستيفال بلازا وسيلة غير مكلفة لجلب البهجة إلى قلوب بعض الأطفال المحرومين منها هذا العام.

يقدم فستيفال بلازا الذي يقع على بعد 15 دقيقة من إكسبو دبي، خدمة النقل المجانية عبر حافلات مخصصة لنقل الزوار من المركز التجاري إلى إكسبو دبي كل ساعة. وتؤمن هذه الخدمة للزوار رحلة مجانية دون تكبد عناء صف السيارات. يوفر المركز أيضاً مجموعة من العروض المميزة لموظفي إكسبو دبي وحاملي التذاكر للاستفادة منها في المركز التجاري.

توجد أيضاً خدمة «هلا» خارج مدخل المركز التجاري للمتسوقين الذين لا يقودون سياراتهم، وهو مناسب لركاب سيارات الأجرة. تقدم فستيفال بلازا أيضاً خدمة إجراء فحص الـPCR من السيارة في عيادة هيلث هب من الفطيم، ويمكن للزائر الذي يستخدم هذه الخدمة الحصول على خصومات حصرية في فستيفال بلازا في جبل علي.

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