إدارة أمن «الموانئ والجمارك» تتخطى حاجز 11 مليون معاملة عبر نظام «تصريح»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومن خلال ذراعها الأمنية المتمثلة بإدارة الأمن عن إنجاز أكثر من 11 مليون معاملة رقمية عبر نظام «تصريح» الإلكتروني الذكي، وذلك منذ تدشين النظام في منصة دبي التجارية في عام 2016.

وأكد سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المؤسسة من خلال إدارة الأمن تتبنى أعلى المستويات والمعايير المحلية والعالمية المعتمدة لتطبيق منظومة أمنية شاملة ومتكاملة في الموانئ والمناطق الحرة التي تشرف عليها المؤسسة في إمارة دبي، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لتعزيز مكانة دبي كمركز رائد ومستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

مشيراً إلى أن إدارة الأمن أنجزت من خلال نظام «تصريح» الإلكتروني أكثر من 11 مليون معاملة متعلقة بالمناطق الخاصة بالمؤسسة وذلك خلال 5 سنوات.

وأوضح أن إجمالي عدد المستخدمين للنظام يتجاوز 116 ألف متعامل، بينما يضم النظام أكثر من 43 ألف شركة، وهو ما يؤكد مدى الإقبال على الخدمات الأمنية المتخصصة والتي تعمل على مدار الساعة في المناطق التابعة للمؤسسة، مشيراً إلى أن النظام يخدم حالياً 7 مناطق تابعة للمؤسسة، وهي ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة بجبل علي«جافزا»، وميناء راشـد، وميناء الحمرية، ومدينة دبي الملاحية، والأحواض الجافة العالمية في دبي ومرفأ ديرة.

وتقدم إدارة الأمن بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة 28 خدمة على مدار الساعة أهمها خدمة إصدار تصاريح دخول الموانئ والمناطق الحرة، وخدمة مرافقة كبار الشخصيات، وخدمات الحراسة والإشراف الأمني للمرافق، وخدمات حماية ومرافقة نقل البضائع، وغيرها من الخدمات ذات العلاقة بتعزيز الجوانب الأمنية في المناطق التي تشرف عليها المؤسسة.

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