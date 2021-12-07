رئيس كوستاريكا يتفقد مشاريع الشباب بميناء العرب في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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تفقد الرئيس كارلوس الفارادو كيسادا، رئيس جمهورية كوستاريكا، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد ترافقه حرمه كلاوديا دوبلس كامارغو، برفقة محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، منطقة الاحتفالات باليوم الوطني التي تضم 50 مشروعاً شبابياً برأس الخيمة في ميناء العرب.

شهد الجولة يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وعدد من مسؤولي الدوائر المحلية بالإمارة، حيث رحب الجميع بضيف البلاد والوفد المرافق له.

وأشاد رئيس كوستاريكا بالمهرجان وفعالياته والعروض المُقدمة نتاج مشاريع الشباب الإماراتي أعضاء مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

حيث استعرض المهرجان 50 مشروعاً إماراتياً بمناسبة مرور 50 عاماً على قيام دولة الاتحاد، كما شارك الجميع من جمهور المهرجان ومسؤولي الدوائر في الفعاليات، وتحدّث إلى الفريق المنظم للفعاليات، حول رسالة المهرجان، والذي يمثل منصة لمشاريع شباب المواطنين أعضاء مؤسسة سعود بن صقر لتنمية المشاريع.

وتقدم بالتهنئة لدولة الإمارات قيادة وشعباً بالعيد الخمسين لقيام الاتحاد، وما حققته خلال خمسة عقود من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، متمنياً لها مزيداً من التقدم والازدهار.

من جهته رحب محمد مصبح النعيمي، رئيس الغرفة برئيس كوستاريكا، والوفد المرافق له، مؤكداً حرص مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، على أن يكون المهرجان حاضنة لكل الفعاليات الشبابية في إمارة رأس الخيمة، وكذلك حرصها على التجدد الدائم من عام إلى آخر، فهي تقدم في موسمها الثالث للمهرجان رواية جديدة في الترفيه والإبهار، وقد تمكنوا هذا العام من إبهار الزوار بمعروضاته وفعالياته.

وأضاف: يُبرز المهرجان النموذج الإماراتي في العمل مع شباب المواطنين، ويسلط الضوء على الدور الأساسي لمبادرات الشباب الإماراتي في إشراك الشباب في تصميم وبناء مستقبل الإمارات، التي تحتفل بيوبيلها الذهبي وتمضي قدماً في مسيرة الخمسين عاماً القادمة.

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