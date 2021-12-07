أدنوك للتوزيع توسّع خدمة توصيل أسطوانات الغاز عبر تطبيقها الذكي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وسّعت أدنوك للتوزيع خدمات توصيل أسطوانات الغاز المسال بإضافة 30 شاحنة جديدة إلى أسطول شاحناتها المكون من 17 شاحنة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز خدمات توصيل أسطوانات الغاز حتى باب منزل العملاء في أبوظبي في غضون ساعة من استلام الطلب.

وأصبح باستطاعة الأفراد والعملاء التجاريين الطلب عبر تطبيق أدنوك للتوزيع المحدّث، إلى جانب إمكانية استخدام خدمة الطلبات الفورية من خلال الطلب عبر وكلاء التوصيل المحليين.

كما يستطيع العملاء تسديد رسوم الخدمة باستخدام محفظة أدنوك أو البطاقة المصرفية، عبر تطبيق أدنوك للتوزيع الذي يتيح إمكانية التتبع المباشر للطلبات مما يضمن توصيلها في غضون ساعة، بالإضافة إلى اكتساب نقاط مكافآت أدنوك مع كل طلب. يتم إيصال أسطوانات الغاز بواسطة خبراء الشركة المدربين، والذين سيقومون بتسليم وتركيب الأسطوانات لضمان الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة في جميع الأوقات.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «ندرك تماماً أهمية سهولة الحصول على الخدمة بالنسبة لعملائنا، وبالتالي، فإن توسعنا في خدمة توصيل أسطوانات الغاز وتعزيزها رقمياً يهدف إلى جعل منتجاتنا وخدماتنا متاحة على أكبر نطاق ممكن. ننظر إلى كل ما نقوم به في إطار رؤية رقمية لضمان توفير أفضل تجارب التسوق المعززة رقمياً لعملائنا.

وتتوفر خدمة توصيل أسطوانات الغاز المسال حالياً في عدد من المناطق المختارة في أبوظبي، وتمثل أحدث خدمة رقمية تقدمها الشركة لضمان راحة عملائها. وفي 2020، أطلقت أدنوك للتوزيع خدمة توصيل الطلبات من متاجر واحة أدنوك، مما أتاح للعملاء إمكانية طلب المنتجات من متاجرنا في جميع أنحاء الإمارات لتصلهم مباشرة حتى باب منزلهم عبر شركتي التوصل «طلبات» و«كاريدج»، وإضافة إلى ذلك تتضمن خيارات الدفع التي تُتيحها الشركة خدمة الدفع دون تلامس باستخدام محفظة أدنوك، حيث يستطيع العملاء اختيار محطة الخدمة ورقم المضخة وكمية الوقود والدفع مباشرة عبر التطبيق.

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