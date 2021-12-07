طيران الإمارات تُتوّج بلقب أرقى ناقلة عالمية ضمن جوائز «أبيكس»

المصدر: دبي - البيان

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نالت طيران الإمارات لقب أرقى ناقلة جوية عالمية World Class Airline ضمن جوائز أبيكس لتقييم شركات الطيرانAPEX Official Airline Ratings، لتصبح بذلك من أوائل الناقلات الجوية التي تُكرّم بهذه الفئة الجديدة التي تتصدر جوائز أبيكس لاختيارات المسافرين.

كما حازت طيران الإمارات لقب ناقلة الخمس نجوم للمرة الثانية، وحصلت على جائزة أبيكس لاختيارات المسافرين لأفضل ترفيه جوي للمرة الرابعة، وذلك في حفل توزيع جوائز APEX/ IFSA، أكبر حدث حضوري في صناعة السفر لهذا العام، الذي أقيم أخيراً في سنغافورة.

وتعد جائزة «أرقى ناقلة عالمية» الجديدة، التي طوّرتها شركة «ييتس آند بارتنرز» فريدة من نوعها، لأنها لا تقتصر على تقييم خدمات ومنتجات الناقلة فحسب، بل تشمل أيضاً إجراءات واحتياطات الصحة والسلامة وجهود الاستدامة، ما يُجسّد توقعات العملاء اليوم ومجالات التركيز الرئيسية لصناعة الطيران.

وتُمنح جائزة «أرقى ناقلة عالمية»، مثلها في ذلك مثل جميع جوائز أبيكس، بناءً على تقييمات أكثر من مليون مسافر جواً يجري التحقق منها ومراجعتها بشكل مستقل. وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «تفخر طيران الإمارات بكونها من أوائل الناقلات العالمية التي حصلت على لقب أرقى ناقلة عالمية. نيل هذه الجائزة شرف عزيز على قلبي.

حيث يُكرّم العمل الرائع لفريقنا عبر العالم للوصول إلى القمة في تقييم أبيكس الجديد. وجاء هذا التكريم بفضل العمل الدؤوب والجهود المتواصلة التي يبذلها موظفونا لتوفير رحلات آمنة، والمضي قدماً في مبادرات الاستدامة، وتقديم خدمات وفق أعلى المعايير. وأنا على ثقة من أن فئة أرقى ناقلة جوية عالمية سوف تلعب دوراً بالغ الأهمية في صناعتنا، ما سيساعد على تعزيز جهود التركيز على الاستدامة من أجل تحسين عالمنا».

وقال رئيس أبيكس التنفيذي جو ليدر: «تشمل التحسينات المستمرة التي تجريها طيران الإمارات في تجربة الركاب كل شيء.

وتؤكد خدماتها المتميّزة ونظامها الرائد للترفيه الجوي، وإجراءات السلامة والوقاية الصحية، بالإضافة إلى طائراتها الحديثة ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، على القيم التي نُعليها والتي أهّلت طيران الإمارات لنيل لقب أرقى ناقلة عالمية من أبيكس».

ويعد تشغيل الطائرات الحديثة والفعّالة في استهلاك الوقود عنصراً محورياً في نموذج عمل طيران الإمارات. وتصدرت طيران الإمارات الصناعة خلال الجائحة في العديد من المبادرات لطمأنة العملاء واستعادة ثقتهم بالسفر. فقد كانت أول من قدّم تغطية طبية مجانية لجميع مسافريها ضد «كوفيد 19»، وردت أموال العملاء سريعاً، وانتهجت سياسات سخية لإعادة الحجز، وساعدت أعضاء برنامج الولاء على الاحتفاظ بحالة الفئة والأميال. كما التزمت بالإضافة إلى ذلك بروتوكولات النظافة.

ويتمتع عملاء طيران الإمارات ببعض من أفضل الامتيازات على ارتفاع 40 ألف قدم، من أول أجنحة خاصة مغلقة بالكامل في الدرجة الأولى في الصناعة على متن طائرة بوينج777 Gamechanger، إلى حمام الشاور سبا والصالون الجوي على طائرات الإمارات A380.

كما يوفر نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice للعملاء في جميع الدرجات خيارات لا تضاهى من المحتوى حسب الطلب عبر أكثر من 4500 قناة، تعرض الأفلام الرائجة والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية الشهيرة. يعد أبيكس أوفيشال إيرلاين ريتينجز أول برنامج تصنيف في العالم يسجل نقاطاً لشركات الطيران بناءً على ملاحظات الركاب المعتمدة.

وتُصنّف الناقلات الجوية في إطار هذا البرنامج ضمن أربع فئات: الناقلات العالمية، الناقلات الكبرى، الناقلات الإقليمية والناقلات الاقتصادية. وبالشراكة مع تطبيق تنظيم السفر الأعلى تصنيفاً في العالم TripIt from Concur، تعتمد فئة الجائزة الأولى في الصناعة على ملاحظات محايدة من طرف ثالث هم المسافرون. وجرى تقييم أكثر من مليون رحلة جوية لنحو 600 ناقلة حول العالم من قبل الركاب وتم اعتمادها بشكل مستقل من قبل شركة تدقيق خارجية محترفة.

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