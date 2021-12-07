جامعة الإمارات تشارك في احتفال العالم بيوم الطيران المدني

المصدر: العين- البيان

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تُشارك جامعة الإمارات في الاحتفالات العالمية بيوم الطيران المدني الدولي، والذي أقرّته جمعية الأمم المتحدة في السابع من ديسمبر كل عام بهدف المساعدة على توليد وتعزيز الوعي العالمي بأهمية الطيران المدني الدولي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، مع التركيز على أن يتمّ الاحتفال بهذه المناسبة حتى عام 2023 تحت شعار: «تحسين الابتكار لتنمية الطيران العالمي».

وقال الدكتور محمد يونس سليم، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران في جامعة الإمارات: نحرص في جامعة الإمارات على مواكبة توجّهات الدولة في شتى المجالات التنموية المُستدامة من خلال تأهيل طلبة بخبرات ابتكارية مُتخصّصة في هندسة الطيران والتي تشمل مجالات الفضاء والطائرات والمهمات الفضائية وتطبيقات الفضاء .

كما تشمل خطة برنامج هندسة الطيران تنظيم وتشغيل المطارات وهندسة ميكانيكا التشغيل وايروديناميكا الطيران وديناميكا المحركات والحركة ومواد التصنيع والتصميمات الحديثة وهياكل وأجزاء الطائرات علاوة على التوسع في البحوث العلمية والنظرية في مجال الطيران.

وأضاف: تفخر جامعة الإمارات بإضافة برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران واعتماد خطته الدراسية بعد حصوله على الاعتماد الأكاديمي المحلي من وزارة التعليم في الإمارات في 2019. وسيتمّ التقدم للجنة الاعتراف الدولي فور تخرّج أول دفعة في البرنامج في غضون عامين، وبهذا تُعدّ كلية الهندسة واحدة من ضمن الكليات المعترف بها دولياً ومحلياً بالمنطقة لكونها تطرح برامج متكاملة في العلوم الهندسية وتخصصاتها المتنوعة.

وقال: تدعم جامعة الإمارات البرامج القائمة على الابتكار والبحث وخاصة في ما يتعلّق بمجالات الهندسة بشكل عام وهندسة الطيران خاصّة، إذ توفر مباني مختبرات مجهزة بالأجهزة والتقنيات الحديثة كافة المتطورة للدراسة العملية لمختلف التخصصات والتي تُسهم في تمكين الطالب من تنفيذ مشروع التخرج، وتأهيله في ما بعد للتدريب الميداني لدى مختلف المطارات وشركات تصميم وتشغيل وصيانة الطائرات ومركبات الفضاء.

وأشاد بجهود شركة «مبادلة» في دعم برنامج التخصص الدقيق في هندسة الطيران الذي يطرح لطلاب الهندسة الميكانيكية من خلال دعم شراء بعض الأجهزة ودعم مشاريع بحثية لطلاب البكالوريوس في مجالات الطيران المختلفة وكذلك دعم مشاريع بحثية لأعضاء هيئة التدريس.

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