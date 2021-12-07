«ابن بطوطة مول» يستضيف سوق «بارك آند سيل» الجمعة

المصدر: دبي- البيان

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يستضيف «ابن بطوطة مول» فعالية «بارك آند سيل» (Park & Sell)، وهو مفهوم مميز لسوق السلع المستعملة يسمح للبائعين بالبيع مباشرة من سياراتهم، الجمعة 10 ديسمبر.

ويتيح «بارك آند سيل»، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الفرصة أمام البائعين لركن سياراتهم في المساحة المحجوزة خصيصاً لهم والبيع مباشرة من سياراتهم، وذلك ليضمن لهم السهولة والراحة وليمنحهم تجربة أجواء سوق السلع المستعملة.

يُقام هذا الحدث مرة كل ثاني جمعة من كل شهر، من الساعة 11 صباحاً ولغاية الساعة 5 عصراً في موقف السيارات (رقم 3) في «ابن بطوطة». لذا، فما عليكم سوى التسجيل للاشتراك في البيع على الموقع الإلكتروني www.dubai-fleamarket.com. والتأكد من الوصول بحلول الساعة 9 صباحاً تسهيلاً للقيام بالإجراءات اللازمة.

وهي تجربة رائعة للعائلات وتناسب الجميع، كون «بارك آند سيل» يوفر عقد صفقات رائعة على الملابس والمجوهرات المشغولة يدوياً والأثاث، القديمة، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية والمزيد من السلع المتنوعة. وسيتم مراعاة معايير الصحة والسلامة الصارمة خلال إقامة السوق، في حين توجد علامات التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء الوجهات، على أن تتواصل إجراءات التعقيم المنتظمة. ويتوجب على جميع الزوار ارتداء أقنعة الوجه الواقية طوال الوقت.

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