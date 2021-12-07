مجموعة الإمارات تستقطب متخصصين عالميين بتكنولوجيا المعلومات

المصدر: البيان

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تعمل مجموعة الإمارات على توفير فرص لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات للانضمام إلى عالم الطيران والسفر، وذلك لخدمة التطور التكنولوجي واستخدام التطبيقات على نطاق واسع في مختلف الأدوار عبر أعمال مجموعة الإمارات، التي تضم طيران الإمارات أكبر ناقلة دولية في العالم طيران الإمارات، ودناتا التي تعد واحدةً من أكبر مزودي الخدمات الجوية الشاملة في العالم.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "تواصل مجموعة الإمارات الاستثمار في التقنيات وإدخال الحلول المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحلول الذكية، وذلك لتقديم منتجاتنا وخدمة عملائنا المخلصين بمنتهى الكفاءة والمرونة. ويسعدنا أن نكون إحدى الشركات الرائدة وأن نوفر فرصاً لموظفينا حالياً وللمؤهلين الراغبين في الانضمام للعمل لدينا. وسوف نستمر في الاعتماد على مواردنا والاستثمار فيها لدعم متطلبات مجموعة الإمارات".

ومواكبةً لطموح دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في اجتذاب المواهب التكنولوجية، تتطلع مجموعة الإمارات إلى توظيف 500 متخصص في تكنولوجيا المعلومات لبناء خط مواهب خاص بها من ذوي الخبرة في مجالات مختلفة، بما في ذلك الأمن السيبراني وإدارة المنتجات التقنية، والممارسات التي تجمع بين تطوير البرمجيات وعمليات تكنولوجيا المعلومات DevOps، والحوسبة السحابية الهجينة Hybrid Cloud، والعمارة الحديثة وهندسة البرمجيات وإدارة الخدمات ومقر العمل الرقمي والتوصيل السريع والابتكار.

وتهيئ مجموعة الإمارات بيئة تقنية ديناميكية ومتنوعة، وتقدم فرص نمو وظيفي مثيرة لخدمة متطلبات B2C (من الشركات للعملاء) وB2B (من الشركات للشركات)، ودعم وظائف واستجابة وعمليات الشركات. وتدعم المجموعة أكثر من 40 شركة وعلامة تجارية مختلفة في دبي والعالم.

وبالإضافة إلى برامجها الداخلية الخاصة، استثمرت مجموعة الإمارات أيضاً في عدد من برامج الابتكار مثل مختبر الطيران Aviation X-Lab بالشراكة مع جنرال إلكتريك GE وإيرباص وثاليس Thales وكولينز إيروسبيس Collins Aerospace، وحاضنة انطلاق بالشراكة مع أكسنتشر Accenture ومايكروسوفت وسياحة دبي.

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