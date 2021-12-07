طيران الإمارات تُتوّج أرقى ناقلة عالمية ضمن جوائز أبيكس

المصدر: البيان

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نالت طيران الإمارات لقب أرقى ناقلة جوية عالمية World Class Airline ضمن جوائز أبيكس لتقييم شركات الطيرانAPEX Official Airline Ratings™ ، لتصبح بذلك من أوائل الناقلات الجوية التي تُكرّم بهذه الفئة الجديدة التي تتصدر جوائز أبيكس لاختيارات المسافرين APEX Passenger Choice. كما حازت طيران الإمارات، بالإضافة إلى ذلك، لقب ناقلة الخمس نجوم Five Star Airline من APEX للمرة الثانية، وحصلت على جائزة أبيكس لاختيارات المسافرين Passenger Choice Award® لأفضل ترفيه جوي للمرة الرابعة، وذلك في حفل توزيع جوائز APEX/ IFSA، أكبر حدث حضوري في صناعة السفر لهذا العام، الذي أقيم مؤخراً في سنغافورة.

وتعد جائزة "أرقى ناقلة عالمية" الجديدة، التي طوّرتها شركة "ييتس آند بارتنرز" Yates and Partners، فريدة من نوعها، لأنها لا تقتصر على تقييم خدمات ومنتجات الناقلة فحسب، بل تشمل أيضاً إجراءات واحتياطات الصحة والسلامة وجهود الاستدامة، ما يُجسّد توقعات العملاء اليوم ومجالات التركيز الرئيسية لصناعة الطيران.

وتُمنح جائزة "أرقى ناقلة عالمية"، مثلها في ذلك مثل جميع جوائز أبيكس، بناءً على تقييمات أكثر من مليون مسافر جواً يجري التحقق منها ومراجعتها بشكل مستقل.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "تفخر طيران الإمارات بكونها من أوائل الناقلات العالمية التي حصلت على لقب أرقى ناقلة عالمية. نيل هذه الجائزة شرف عزيز على قلبي، حيث يُكرّم العمل الرائع لفريقنا عبر العالم للوصول إلى القمة في تقييم أبيكس الجديد. وقد جاء هذا التكريم بفضل العمل الدؤوب والجهود المتواصلة التي يبذلها موظفونا لتوفير رحلات آمنة، والمضي قدماً في مبادرات الاستدامة، وتقديم خدمات وفق أعلى المعايير. وأنا على ثقة من أن فئة أرقى ناقلة جوية عالمية سوف تلعب دوراً بالغ الأهمية في صناعتنا، ما سيساعد على تعزيز جهود التركيز على الاستدامة من أجل تحسين عالمنا".

وقال رئيس أبيكس التنفيذي جو ليدر: "تشمل التحسينات المستمرة التي تجريها طيران الإمارات في تجربة الركاب كل شيء. وتؤكد خدماتها المتميّزة ونظامها الرائد للترفيه الجوي، وإجراءات السلامة والوقاية الصحية، بالإضافة إلى طائراتها الحديثة ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، على القيم التي نُعليها والتي أهّلت طيران الإمارات لنيل لقب أرقى ناقلة عالمية من أبيكس".

ويعد تشغيل الطائرات الحديثة والفعالة في استهلاك الوقود عنصراً محورياً في نموذج عمل طيران الإمارات، كما يجسّد التزامها المستمر بمليارات الدولارات نحو راحة الركاب وتقليل الأثر البيئي لعملياتها. كما تعتمد طيران الإمارات برنامجاً شاملاً طويل الأمد لكفاءة استهلاك الوقود يقوم على تحديد أفضل طرق خفض حرق الوقود والانبعاثات وتنفيذها، حيثما كان ذلك ممكناً من الناحية التشغيلية. وقد وقعت طيران الإمارات، في معرض دبي للطيران الذي أقيم مؤخراً، اتفاقية مع "ئي جي أفييشن GE Aviation" لتطوير وتنفيذ تجربة قيام إحدى طائرات الناقلة البوينج 777-300ER، التي تعمل بمحركات GE90، برحلة تجريبية باستخدام وقود طيران مستدام SAF بنسبة 100%. كما تفخر طيران الإمارات بعضويتها في تحالف الأجواء النظيفة للغد، الذي أنشأه المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتصدرت طيران الإمارات الصناعة خلال الجائحة في العديد من المبادرات لطمأنة العملاء واستعادة ثقتهم بالسفر. فقد كانت أول من قدّم تغطية طبية مجانية لجميع مسافريها ضد "كوفيد-19"، وردت أموال العملاء سريعاً، وانتهجت سياسات سخية لإعادة الحجز، وساعدت أعضاء برنامج الولاء على الاحتفاظ بحالة الفئة والأميال. كما التزمت بالإضافة إلى ذلك بروتوكولات النظافة، وأطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الصحة والسلامة، وتسهيل رحلة العملاء، حيث أصبحت أول ناقلة تنضم إلى مبادرة جواز سفر أياتا عبر شبكتها العالمية، وسرّعت تطبيق التقنية البيومترية المتقدمة في مركزها بدبي لإنجاز إجراءات السفر وتجربة المطار من دون تلامس.

وتواصل طيران الإمارات جذب العملاء بفضل جودة خدماتها وتميّز منتجاتها وتوفيرها تجارب وقيمة ممتازة في جميع درجات السفر. فقد أعلنت في الشهر الماضي، عن استثمار كبير في برنامج تحديث يتضمن تجهيز 105 من طائراتها الحديثة ذات الجسم العريض بمنتج الدرجة السياحية الممتازة، الذي لقي ترحيباً واسعاً من العملاء منذ طرحته الناقلة لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2021.

ويتمتع عملاء طيران الإمارات ببعض من أفضل الامتيازات على ارتفاع 40 ألف قدم، من أول أجنحة خاصة مغلقة بالكامل في الدرجة الأولى في الصناعة على متن طائرة البوينج777 Gamechanger ، إلى حمام الشاور سبا والصالون الجوي على طائرات الإمارات A380. كما يوفر نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice للعملاء في جميع الدرجات خيارات لا تضاهى من المحتوى حسب الطلب عبر أكثر من 4500 قناة، تعرض الأفلام الرائجة والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية الشهيرة. ويمكن للمسافرين أيضاً إنشاء قوائم تشغيل الموسيقى الخاصة بهم على تطبيق طيران الإمارات قبل رحلتهم، ثم مزامنتها مع نظام الترفيه الجوي. وتلبي قوائم الطعام على طائرات الإمارات الحائزة جوائز مختلف أذواق العملاء الذين يسافرون من وإلى أكثر من 120 مدينة في القارات الست عبر دبي.

يعد أبيكس أوفيشال إيرلاين ريتينجزAPEX Official Airline Ratings™ أول برنامج تصنيف في العالم يسجل نقاطاً لشركات الطيران بناءً على ملاحظات الركاب المعتمدة. وتُصنّف الناقلات الجوية في إطار هذا البرنامج ضمن أربع فئات: الناقلات العالمية، الناقلات الكبرى، الناقلات الإقليمية والناقلات الاقتصادية. وبالشراكة مع تطبيق تنظيم السفر الأعلى تصنيفاً في العالم TripIt® from Concur® ، تعتمد فئة الجائزة الأولى في الصناعة على ملاحظات محايدة من طرف ثالث هم المسافرون. وجرى تقييم أكثر من مليون رحلة جوية لنحو 600 ناقلة حول العالم من قبل الركاب وتم اعتمادها بشكل مستقل من قبل شركة تدقيق خارجية محترفة.

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