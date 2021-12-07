نوفمبر يشهد أعلى مبيعات عقارية شهرية بدبي في 8 سنوات

المصدر: دبي- البيان

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شهد سوق دبي العقاري في نوفمبر تسجيل أعلى مبيعات شهرية خلال 8 سنوات بفضل التأثير الإيجابي لإكسبو 2020 دبي على السوق، وذلك حسب تقرير لـ«بروبرتي فايندر».

وتم في نوفمبر إنجاز 7000 صفقة بيع بقيمة 17.96 مليار درهم، لتكون هذه بذلك أفضل نتائج خلال شهر نوفمبر منذ أن بدأت الحكومة في نشر بيانات السوق بشكل علني.

وجرى إنجاز 12,352 صفقةً منذ انطلاق إكسبوبقيمة 31.08 مليار درهم،ويشمل ذلك 7000 صفقة في السوق الثانوية/الجاهزة بقيمة 19.84 مليارا و5352 صفقة في سوق العقارات على المخطط بقيمة 11.24 مليارا. وبلغ إجمالي صفقات البيع منذ بداية العام 55.65 ألف صفقة بقيمة 135.4 مليار درهم.

كما تجاوزت قيمة الصفقات العقارية خلال 11 شهراً فقط من 2021 جميع الصفقات المُنجزة في العام السابق بنسبة 88.39 %، مُسجلةً أعلى مبيعات سنوية منذ 2014.

واستقطبت السوق الثانوية/‏‏‏‏‏ الجاهزة 54% من إجمالي الصفقات، مقابل 46% في سوق العقارات على المخطط. وفيما يتعلق بحجم الصفقات، شملت مبيعات السوق العقارية على المخطط 3219 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 6.84 مليارات درهم. وشهدت سوق العقارات الجاهزة إتمام 3781 صفقة بيع بقيمة 11.12 مليار درهم.

مقارنة

وبالمقارنة بين شهري نوفمبر وأكتوبر2021 على أساس شهري، زادت قيمة وحجم مبيعات سوق العقارات على المخطط بنسبة تفوق 50%، كما زاد حجم السوق الثانوية بما يزيد عن 17.4%؛ وقيمتها بنسبة 27.6%. وارتفعت قيمة الصفقات المُنجزة بنسبة 36.9% مع زيادة حجمها بنسبة 30.8% مقارنةً مع أكتوبر. وشهد نوفمبر 2021 زيادةً بنسبة 80.4% في حجم المعاملات؛ وبنسبة 138.8% في قيمتها مقارنةً مع الشهر ذاته 2020.

وقالت لينيت ساتشيتو، مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى بروبرتي فايندر: تواصل مبيعات القطاع منحاها التصاعدي على أساس شهري، حيث شهد نوفمبر أكبر عدد من صفقات البيع منذ الإعلان عن إطلاق إكسبو 2020 في ديسمبر 2013. وعندما يبرز سؤال حول تأثيرات إكسبو 2020 على سوق العقارات، تجيبنا عليه التوجهات السائدة في السوق حالياً.

وأضافت: شهد2021 تسجيل أعلى قيمة مبيعات على المخطط منذ 2009 الذي بلغت فيه مبيعات السوق العقارية على المخطط ذروتها في دبي. وتُظهر البيانات بوضوح أن المستثمرين والمستهلكين واثقون من مستقبل دبي الذي تعززه المبادرات الحكومية الاستباقية والمشاريع العقارية الجذابة والرؤى الخاصة بالإمارة.

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