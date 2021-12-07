الاتحاد للطيران تسير أول رحلة إلى مطار شيريمتيوفو الدولي في موسكو

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، رحلتها الافتتاحية إلى مبنى المسافرين الدولي «C» المتطوّر، في مطار شيريمتيوفو ألكسندر أس بوشكين الدولي (SVO) في موسكو. وغادرت الرحلة رقم EY63، المشغلة عبر طائرة بوينغ 787 دريملاينر، من مطار أبوظبي الدولي الساعة 9:35 صباحًا لتحط في موسكو تمام الساعة 2:25 بعد الظهر يوم 2 ديسمبر.

حيث كان في انتظارها مراسم استقبال تخللتها تحية رشاشات المياه التقليدية، وتقديم الأطباق المحلية الروسية والإماراتية للضيوف، ووفد حكومي رسمي.

وغادرت رحلة العودة رقم EY64 إلى أبوظبي تمام الساعة 3:50 عصرًا، تصاحبها مراسم وداع مماثلة. ترأس الوفد الدكتور محمد الجابر، سفير الإمارات إلى روسيا، وضم توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران وعلي الشعيبي، المدير التنفيذي لشؤون السياحة والتسويق بدائرة أبوظبي للثقافة والسياحة.

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