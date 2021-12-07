الإمارات تستعرض قدراتها لدعم ترشحها بانتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية

المصدر: دبي - البيان

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سلط ممثلو الإمارات الضوء على أهم إنجازات الدولة في القطاع البحري وأبرز جوانب تنافسيتها في هذا القطاع، خلال حفل استقبال جرى تنظيمه على هامش انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية.

وأسهمت الجهود الرائدة التي بذلتها الدولة في تعزيز مكانتها في المجتمع البحري العالمي، وتأهيلها للفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب) عام 2017، وإعادة انتخابها عام 2019. وتتطلع الدولة حاليًا إلى إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي في انتخابات عام 2021، لتواصل دورها في تطوير التشريعات واللوائح البحرية.

وقال المهندس حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل: نأمل بإعادة انتخاب الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الثالثة على التوالي، ونتطلع إلى تحفيز الصناعة البحرية للامتثال للتشريعات الجديدة والتحول الرقمي من أجل تبني حلول متطورة ذكية ومبتكرة، لتحقيق النمو المستدام للقطاع البحري. ويعمل حالياً في دولة الإمارات أكثر من 27 ألف شركة بحرية، كما تعد موانئ الدولة من بين الأفضل على مستوى العالم.

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، بوزارة الطاقة والبنية التحتية: الإمارات في طليعة الدول التي تحرص على جودة حياة مجتمع البحارة، عبر مبادرات مثل «دعمًا لجيشنا الأزرق»، كما كنا من أولى الدول التي بادرت إلى تصنيف البحارة «عمال من ذوي الأولوية».

حيث تهدف المبادرة إلى حماية حقوق البحارة لدى أصحاب السفن وشركات التأجير، ومساعدتهم على تخطي التحديات الكبيرة التي واجهتهم نتيجة الجائحة والقيود التي تم فرضها على السفر. كما تعد الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في القطاع البحري.

وقال محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم للإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: انسجامًا مع هدف تحقيق صفرية الانبعاثات، تساعد الإمارات قطاع الشحن على الامتثال لتشريعات المنظمة البحرية الدولية في الحد من انبعاثات أكاسيد الكبريت عبر توفير إمدادات الوقود الجديد منخفض الكبريت، وبأسعار مجدية.

مميزات

وتعد الإمارات من أهم المراكز البحرية على مستوى العالم، وقد أسهم الموقع الاستراتيجي للدولة، إضافة إلى الممارسات التي طورتها والقرارات والتشريعات التي أصدرتها، في أن تكون البنية التحتية للقطاع البحري ومعايير السلامة والبيئة البحرية من بين الأفضل على مستوى العالم.

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