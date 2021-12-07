2.3 مليار تصرفات العقارات في يوم

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 438 مبايعة، بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 89.13 مليون درهم، و405 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 937.4 مليون درهم.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 82 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 90 مليونا.

وسجلت الرهونات 1.25 مليار درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 239.63 مليون درهم و65 رهن فلل وشقق بقيمة 1.01 مليار درهم، أهمها بمنطقة الورقاء الرابعة بقيمة 568 مليون درهم، ورهن في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 210 ملايين، وتم تسجيل 20 هبة بقيمة 29.5 مليون درهم، أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 10 ملايين درهم.

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