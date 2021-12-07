74 % نمو تجارة دبي والهند إلى 67 ملياراً في 6 أشهر

المصدر: دبي- البيان

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واصلت جمارك دبي اجتماعاتها المكثفة مع الجهات والهيئات الدبلوماسية للدول الصديقة والشركاء التجاريين ضمن مبادرة «ارتباط» التي أطلقتها الدائرة لتطوير العلاقة مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية، وزيادة التبادل التجاري.

حيث نظمت الدائرة اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع وفد اقتصادي وتجاري هندي، بحضور أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، والدكتور أمان بوري قنصل عام الهند.

وسجلت تجارة دبي مع الهند 67 مليار درهم في النصف الأول 2021، بنمو 74% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020 التي بلغت خلالها 39 مليار درهم، ووزعت التجارة بين الواردات 32 مليار درهم، والصادرات 19 مليار درهم، وإعادة التصدير 16 مليار درهم، ومن أهم البضائع المتبادلة الألماس 20.8 بقيمة مليار درهم، الذهب بقيمة 10.4 مليارات درهم، منتجات الزيوت البترولية 4.3 بقيمة مليار درهم والهواتف وأجهزة الاتصالات 4 مليارات.

ووجه الدكتور أمان بوري الشكر لجمارك دبي على هذه الاجتماعات التي تخدم مصلحة الجانبين، مثمناً جهود الدائرة على الدعم الاستثنائي الذي تقدمه لتجارنا ومصدرينا ورجال الأعمال الذين يعيشون على أرض الإمارات، مؤكداً على دور جمارك دبي في تعزيز الروابط التجارية بين الإمارات والهند.

وأضاف: تظهر مستويات التجارة الثنائية بين الإمارات والهند بوادر انتعاش قوي بعد أن أدت الإجراءات العالمية الاستثنائية لجائحة كورونا إلى تراجعها نسبياً خلال العام الماضي، ونستطيع أن نؤكد أن المحادثات البناءة من أجل التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين الصديقين تتويجاً لتاريخ طويل من العلاقات.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة التجارة الثنائية في السلع إلى حوالي 100 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وفي الخدمات إلى حوالي 15 مليار دولار، ما يزيد آفاق الفرص الاقتصادية والوظيفية في البلدين، ونستطيع أن نؤكد هنا أننا رأينا العديد من رجال الأعمال الهنود ينتقلون من الهند إلى الإمارات لإقامة مقرات وفروع لشركاتهم، وإيجاد الفرص عبر دبي كنقطة انطلاق لتوسع عملياتهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي يحظى بأهمية خاصة للهند، حيث لأول مرة في تاريخ المعرض، يتوقع أن يكون الهنود أكبر جنسية ضمن زوار المعرض، وذلك بفضل الجالية الكبيرة من الأفراد ورجال الأعمال الهنود الذين يعيشون في الإمارات. إضافة إلى العدد الكبير من الزوار لرجال الأعمال والمسؤولين الهنود إلى دبي خلال الأشهر الستة المقبلة. ونتوقع حضوراً هندياً على أعلى المستويات السياسية أيضًا.

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