«ديار» تبحث مستجدات التسوية مع «ليمتليس»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يبحث مجلس إدارة شركة «ديار للتطوير» خلال اجتماعه غداً المستجدات الخاصة بموضوع التسوية مع «ليمتليس».

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق دبي، أمس، أن المجلس سيطلع أيضاً خلال الاجتماع على الموازنة التقديرية لعام 2022، والتسهيلات البنكية.

وكانت «ديار» قد أعلنت سابقاً عن عرض التسوية المقدم من «ليمتليس» تبلغ قيمته 500 مليون درهم، فيما وافق مجلس إداراتها مطلع يونيو الماضي على الموافقة المشروطة على العرض المقدم من «ليمتليس» لتسوية الحكم الصادر لصالح شركة ديار ضد «ليمتليس» من حيث المبدأ، والذي يتضمن سداد جزء من المستحقات نقداً ومنح ديار مجموعة من الأراضي.

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