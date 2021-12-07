مبيعات العقارات في دبي تواصل منحاها التصاعدي

المصدر: دبي - البيان

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سجلت سوق العقارات في دبي أعلى مبيعات شهرية خلال ثماني سنوات في نوفمبر 2021 بفضل التأثير الإيجابي لمعرض «إكسبو 2020 دبي». وشهد نوفمبر الماضي إتمام 7000 صفقة بيع بقيمة 17.96 مليار درهم، لتكون بذلك أفضل نتائج خلال شهر نوفمبر على الإطلاق.

وبلغ إجمالي صفقات البيع منذ بداية العام الجاري 55.651 بقيمة 135.4 مليار درهم. فيما تجاوزت قيمة الصفقات العقارية خلال 11 شهراً، جميع الصفقات المُنجزة في العام الماضي بنسبة 88.39%، مُسجلةً أعلى مبيعات سنوية منذ 2014.

وقالت لينيت ساتشيتو، مدير قسم الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»: تواصل المبيعات العقارية منحاها التصاعدي على أساس شهري، حيث شهد نوفمبر الماضي أكبر عدد صفقات بيع منذ إعلان الفوز باستضافة «إكسبو 2020» في ديسمبر 2013. إذ تجيب التوجهات السائدة حالياً على تأثيرات الحدث العالمي على سوق العقارات بدبي.

وفي سياق متصل، أظهر مسح أجرته «رويترز» لآراء محللين عقاريين، أن أسعار المساكن في دبي متوقع لها مواصلة الارتفاع خلال العام المقبل بمثلي الزيادة التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر؛ بدعم طلبات مستثمرين أجانب مع تحسّن القدرة على الشراء. وأفاد المسح بأن اقتصاد دبي انتعش بشكل كبير العام الجاري مع فتح قطاعي التجارة والسفر في ظل نجاح حملة التطعيم وتخفيف مبكر للقيود المرتبطة بـ«كوفيد 19».

فيما أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك دبي، أن قطاع العقارات بالإمارة شهد في أكتوبر أفضل أداء منذ ثماني سنوات، ومن المتوقع أن يستمر في هذا الاتجاه التصاعدي خلال 2022. بينما خلص الاستطلاع إلى ارتفاع 5% في المتوسط في أسعار المساكن بدبي في 2022، أي ما يعادل مثلي زيادة 2.5%، كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر. ومن المتوقع كذلك أن تزيد الأسعار 5% في 2023، بحسب المسح.

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