الأسهم تواصل ماراثون الصعود بمكاسب 40 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 40 مليار درهم وسط عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار، ما دفع سوق أبوظبي لملامسة مستوى تاريخي جديد قرب 9 آلاف نقطة، فيما حقق سوق دبي أكبر وتيرة صعود يومية منذ 3 أسابيع.

وصعد سوق دبي بنسبة 2.35%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية منذ منتصف نوفمبر الماضي، ليغلق عند 3162.23 نقطة مدفوعاً بصعود أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والتأمين والخدمات والاتصالات والسلع، فيما زاد سوق أبوظبي 2.59% ليصل إلى 8999.32 نقطة على وقع نمو أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 3.82 مليارات درهم، منها 2.92 مليار درهم في أبوظبي و894.7 مليوناً في دبي. وجرى تداول 1.14 مليار سهم، موزعة بواقع 507.93 ملايين في أبوظبي و629.3 مليوناً في دبي، وذلك عبر تنفيذ 30.7 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.5% مع نمو «إعمار العقارية» 1.91% و«داماك» 5.8% و«ديار» 14% و«الاتحاد العقارية» 5.72%، فيما انخفض «إعمار للتطوير» 0.65%، وصعد قطاع البنوك 1.75% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.94% و«الإمارات دبي الوطني» 1.87% و«أملاك» 4.41% و«جي إف إتش» 0.85%.

وصعد قطاع الاستثمار 6% على وقع نمو «سوق دبي المالي» 10.97% و«دبي للاستثمار» 3.19% و«شعاع كابيتال» 1.23%، وارتفع قطاع النقل 1.6%.

وتصدر «سوق دبي المالي» النشاط مستقطباً 251 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 194.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 75.5 مليوناً. وحقق «ديار» أكبر ارتفاع بنسبة 14.02%، فيما كان «أجيليتي» الأكثر انخفاضاً. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 32 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 3.4% مع نمو «أبوظبي الأول» 4.41% و«أبوظبي التجاري» 0.67% فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.78%، وصعد قطاع الاتصالات 5% مع نمو «اتصالات» 5% و«الياه سات» 1%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.2% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 0.3% و«إشراق» 4.57% و«ملتيبلاي» 6%، فيما انخفض «ألفا ظبي» 0.21% و«الواحة كابيتال» 0.58%. وزاد قطاع العقار 0.78%، فيما ارتفع قطاع الطاقة 2.54%.

وتصدر «اتصالات» النشاط مستقطباً 745 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 494.3 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 337.34 مليون درهم. وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «أسمنت رأس الخيمة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.26%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 449.8 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

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