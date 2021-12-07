دبي للاستثمار تعزز محفظة المساحات التجارية

المصدر: دبي- البيان

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تواصل دبي للاستثمار، تعزيز حضورها في قطاع التجزئة، عبر العمل على دمج مساحات تجارية ضمن مشاريعها متعددة الاستخدامات، المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارات.

وخلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمراكز التسوق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدولي «ريكون»، يومي 6 و7 ديسمبر 2021، في فندق الريتز كارلتون- مركز دبي المالي العالمي، سلطت دبي للاستثمار، الضوء على محفظتها من المساحات التجارية، التي تضم أكثر من 375 ألف قدم مربعة من مساحات التجزئة، و200 وحدة تجزئة عبر مشاريعها متعددة الاستخدامات، مثل تلال مردف في دبي.

ومركز الطيف للأعمال في إمارة الفجيرة، يُضاف إلى ذلك، مجمع «ذي ماركت»، ضمن مشروع «جرين كوميونيتي مجمع دبي للاستثمار». وتخطط الشركة لإضافة المزيد من مساحات البيع بالتجزئة، من خلال مشاريع التوسع، والإعلان عن مشاريع جديدة في مختلف أنحاء الإمارة.

وقال عبيد السلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري: خلال تطوير مشروع تلال مردف، وضعنا في الشركة تصوراً عاماً وتصميماً محدداً، لضمان تزويد السكان بالخدمات والمرافق التي تضمن توفير أسلوب حياة، ضمن مجمع متعدد الاستخدامات. وتم تصميم «تلال مردف أفينو مول»، ضمن مجمع «الملتقى أفنيو»، ليوفر مساحات للبيع بالتجزئة، بتصاميم مخصصة، والتي تشكل فرصاً استثمارية مثلى، تمنح أصحاب المصلحة قيمة مجزية. ويضم تلال مردف 1500 وحدة سكنية، ويتميز بتصميم حضري، يشجع على المشي، ويستقطب المقيمين في المناطق المحيطة، ليرسخ بذلك مكانته كوجهة للبيع بالتجزئة في منطقة مردف.

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