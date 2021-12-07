إطلاق استراتيجية «عروض الشارقة»

المصدر: (الشارقة- البيان)

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أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، استراتيجية متكاملة، تحت مسمى «عروض الشارقة»، تتضمن خططاً مبتكرة لإدارة وتنظيم العروض التسويقية، التي تنظمها الغرفة على مدار العام، وذلك انطلاقاً من حرصها على تعزيز تنافسية اقتصاد الشارقة، وتلبية احتياجات القطاع الخاص، والمساهمة بتنمية مختلف القطاعات بشكل مستدام، وفي مقدمها قطاع تجارة التجزئة، إلى جانب تنشيط حركة المبيعات والأسواق على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وتشمل الخطة الاستراتيجية الجديدة، 6 فعاليات رئيسة كبرى، سينطلق أولها 15 ديسمبر، بعروض الشارقة للتسوق، التي تستمر حتى 31 يناير 2022، ومن العروض الأخرى العام القادم: مهرجان رمضان الشارقة، وعروض صيف الشارقة، والعيد في الشارقة، وأيام التخفيضات الكبرى، ومهرجان العودة للمدارس.

وتتضمن الاستراتيجية، خطة إعلامية شاملة، تشمل إطلاق تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة، وموقع إلكتروني، وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي كافة، باسم «عروض الشارقة».

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