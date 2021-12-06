عزيزي تسلم 499 وحدة في مشروعها «ستار» بالفرجان

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت عزيزي، المطور الخاص في دولة الإمارات، البدء بتسليم الشقق في «ستار»، المشروع الذي يضم عمارات متصلة بشكل استثنائي في موقع استراتيجي، حيث يقع ضمن قلب منطقة النمو الجديدة في الفرجان بدبي.

ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع التزام عزيزي لاستكمال تسليم 10,000 وحدة مع نهاية 2021، حيث أنجزت 499 وحدة، منها 486 وحدة سكنية، و13 مساحة للتجزئة تحظى بإقبال عالٍ. وتشمل الوحدات السكنية 334 استوديو، و48 شقة بغرفة واحدة، و94 شقة بغرفتين، و10 فلل سكاي واسعة بتشطيبات فاخرة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «كان هذا العام رائعاً بالنسبة إلينا في عزيزي، ولجميع شركائنا وعملائنا. ونعمل على إنجاز العديد من مشاريعنا في الوقت المحدد هذا العام، ويعتبر «ستار» أحدث عملية تسليم. إننا ننظر بعين التقدير للدعم الذي نحظى به من شركائنا، كما نشكرهم على مساهماتهم لتحويل هذا المشروع من فكرة مجردة إلى واقع ملموس، لنتيح الفرصة أمام مئات العائلات لتحسين أنماط حياتهم وترجمة أحلامهم. وبفضل موقعه المركزي والاستراتيجي المتميز في منطقة تشهد أعلى معدلات النمو في دبي، وربطه الممتاز وسماته المميزة كملاذ هادئ، تبرز مكانة «ستار» ليقدم خدماته لمن يبحثون عن قيمة جيدة مرجحة للنمو وتحقيق عائدات إيجارية عالية».

وحققت أعمال الإنشاءات في عزيزي تقدماً سريعاً بشكل ملحوظ في العامين 2020 و2021. وفي العام الماضي، سلمت عزيزي آلاف الوحدات في مشروعها «أورا» بجبل علي، إضافة إلى سامية وفاريشتا وشايستا في الفرجان، ومينا على نخلة جميرا. وفي شهر نوفمبر الماضي، سلمت بلازا في الفرجان، وجاء ستار بعدها ليكون التسليم السابع هذا العام. وستستعد عزيزي الآن لتسليم المباني الأولى في ريفيرا بمدينة محمد بن راشد، و«كريك فيوز 1» في مدينة دبي الطبية، ليصل إجمالي المشاريع المنجزة حتى هذا العام إلى 46 مشروعاً تقريباً، توفر مجتمعة 10,000 وحدة.

ويقع «ستار» في قلب الفرجان، منطقة النمو السريع التي أصبحت من أشهر الوجهات السكنية في الإمارة بعيداً عن صخب المدينة، ويمنح السكان فرص الوصول المباشر إلى كافة الفرص والوجهات في الإمارة. ويوجد في المشروع حمامان للسباحة وآخر للأطفال، إضافة إلى الجاكوزي وصالة الألعاب الرياضية وغرف الساونا ومنطقة ألعاب للأطفال. وشهد المشروع مستوى عالياً من الطلب من الشباب والعائلات.

ويعد «ستار» واحداً من مشاريع عديدة لعزيزي في منطقة الفرجان، وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 26,659 متراً مربعاً، مع تخصيص منطقة للتجزئة تبلغ مساحتها 720 متراً مربعاً ستضم المطاعم والمقاهي والخيارات الملائمة. وبفضل إمكانية الوصول المباشر إلى شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد وخط مترو 2020، يتمتع المشروع بخاصية الاتصال الرائع والمباشر مع مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة الرئيسية في دبي. ويعتبر أيضاً مناسباً للعائلات، ويقع على بعد خمس دقائق فقط من ابن بطوطة مول و10 دقائق من مرسى دبي وأبراج بحيرات جميرا، إحدى الوجهات السكنية المثالية في المدينة.

يمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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