مركز السلع المتعددة يستضيف مؤتمر دبي للماس 21 فبراير 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، استضافة مؤتمر دبي للماس يوم 21 فبراير 2022، في فندق أتلانتس النخلة بدبي. ويشارك في المؤتمر مجموعة واسعة من الخبراء المتخصصين في قطاع الماس، لمناقشة عدد من المواضيع المهمة، والمتعلقة بمستقبل القطاع.

قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول، والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس: «لم يقتصر قطاع الماس العالمي على التعافي من تداعيات الجائحة فحسب، وإنما شهد عودة قوية، بزخم متجدد، لتقديم أداء تجاوز جميع التوقعات.

وبلغت مبيعات المجوهرات في الولايات المتحدة، نحو 7.3 مليارات دولار في أكتوبر، وهو رقم قياسي للشهر، كما بلغت صادرات الماس المصقول في الهند، أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات، في نوفمبر، وتشير جميع المؤشرات إلى أداء قوي للغاية في ديسمبر.

كما سجلت بورصة دبي للماس من جانبها، مبيعات قياسية، من خلال المناقصات التي أجريت فيها. ونجح مركز دبي للسلع المتعددة، بترسيخ علاقاته المتنامية مع قطاع الماس الإسرائيلي، بهدف دعم تجارة الماس الإقليمية، ودعم نمو قطاع تجارة الماس عالمياً.

وأضاف: «بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة السابقة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، والذي شهد مشاركة غير مسبوقة، قمنا بإعداد برنامج مخصص ورفيع المستوى، استعداداً لاستضافة مؤتمر دبي للماس في شهر فبراير المقبل.

ويعد المؤتمر من أهم الفعاليات في القطاع، حيث يقام بمشاركة نخبة من أشهر الخبراء العالميين المتخصصين بقطاع الماس في دبي، لمناقشة مستقبل القطاع، وتعزيز حضور الإمارة كمركز عالمي رائد في القطاع».

وستُعقد سلسلة من الجلسات الحوارية والفعاليات رفيعة المستوى، والمتخصصة بالقطاع، على مدار أسبوع كامل في دبي، وتبدأ بانعقاد اجتماع مجلس الماس العالمي في يوم 20 فبراير المقبل.

كما سيستضيف مؤتمر دبي للماس، حفل عشاء خاص لتوزيع جوائز عالم المجوهرات، الذي تنظمه شركة إنفورما ماركتس جوليري، ويهدف إلى تكريم المساهمات المتميزة في مجال تطوير قطاع الماس والمجوهرات العالمي.

ويستعد معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في نسخته الافتتاحية، لأن يصبح من أبرز المنصات في قطاع المجوهرات العالمي. ويقام المعرض بين يومي 22-24 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع تحت مظلته الباعة والمشترين، للتداول، واستكشاف الفرص التجارية الجديدة في دبي.

بينما يستضيف برج الماس، اجتماعات رؤساء الاتحاد العالمي لبورصات الماس، والاتحاد الدولي لمصنعي الماس، في يومي 24 و25 فبراير.

ولطالما لعب مركز دبي للسلع المتعددة، دوراً فاعلاً في تعزيز حضور دبي، كمركز عالمي رائد لتجارة الماس. واستضافت بورصة دبي للماس، أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس، أكثر من 60 مناقصة للماس منذ بداية عام 2021 وحتى الآن.

وشهد أكتوبر 2021، بيع حجر ماس خام استثنائي، يبلغ وزنه أكثر من 100 قيراط، مقابل 5.21 ملايين دولار (44 ألف دولار لكل قيراط)، ضمن مناقصة سجلت رقماً قياسياً جديداً في بورصة دبي للماس.

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