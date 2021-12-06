«رد تاغ» تفوز بجائزة أفضل حملة تسويقية لعام 2021

المصدر: دبي - البيان

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حصلت رد تاغ، العلامة الرائدة بتقديم قيمة تنافسية في مجال الأزياء والمنتجات المنزلية في الشرق الأوسط، على جائزة ريتيل مي 2021 عن فئة أفضل حملة تسويقية. ويُكرم معرض ريتيل مي، الذي استضافه منتدى الشرق الأوسط للبيع بالتجزئة، أبرز مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي في المنطقة ورواد الصيحات الحديثة ضمن أكثر من 25 فئة.

واحتضن فندق كونراد حفل توزيع جوائز ريتيل مي بتاريخ 24 نوفمبر، حيث سبقه اجتماع مغلق حول التوجهات والتحولات والتقنيات في قطاع التجزئة، حضره ممثلو العلامات التجارية الرائدة في جميع أنحاء منطقة الخليج العربي. وتضمنت الفعالية مناقشات وعروضاً تقديمية وجلسات تواصل على مدار يوم كامل، وتكللت بحفل توزيع الجوائز الذي تم فيه تكريم رد تاغ لحملتها التسويقية المؤثرة (تألقي بأجمل ابتسامة«.

وقال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في رد تاغ:»يشرّفنا للغاية الفوز بهذا التكريم من منتدى الشرق الأوسط للتجزئة الذي يتفرّد بمكانة متميزة في القطاع. ويؤكّد فوزنا عن فئة أفضل حملة تسويقية الجهود المكثفة التي بذلتها العلامة لتعزيز تجربة العملاء، والاستثمار في الحملات المبتكرة، ومواكبة أحدث الصيحات. وأتوجه بجزيل الشكر والتهنئة لفريق العلامة على هذا الإنجاز المتميز«.

وشكّل منتدى الشرق الأوسط للبيع بالتجزئة، الذي تأسس عام 2012، منصةً لتجار التجزئة في المنطقة للالتقاء وتبادل الأفكار حول مستقبل القطاع. وشهدت هذه المؤتمرات السنوية خلال 11 دورة مجموعةً من الكلمات الرئيسية والخطابات من بعض أبرز الشخصيات في قطاع التجزئة المعاصر.

وأضاف شهباز شيخ:»تُعزز الاجتماعات المغلقة والجوائز القدرة التنافسية الشاملة للقطاع، من خلال توفير بيئة منافسة صحية وتوفير سبل لمشاركة الجهات الفاعلة. وتساهم مثل هذه الفعاليات في تعزيز التواصل مما يعزز من مرونة وإمكانات القطاع والعلامات التجارية على حدٍ سواء. لذا تفخر رد تاغ بفوزها بهذه الجائزة المرموقة من ريتيل مي ونأمل تحقيق المزيد من النجاحات العام المقبل«.

وشهدت رد تاغ عاماً زاخراً بالفعاليات، وشكّل النجاح المستمر لحملة»تألقي بأجمل ابتسامة) والتوسع نحو مواقع إضافية في جميع أنحاء المنطقة أحد أبرز محطات هذا العام. وسجّلت العلامة الرائدة والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء في المنطقة إطلاق خطوط إنتاج جديدة وخدمات ذات قيمة مضافة، بما في ذلك خدمة الاستبدال في أي وقت ومكان، وخدمة خبيرة الأزياء، وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل.

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