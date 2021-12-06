«نيتيكس جلوبال» تعزز حضورها بشراكة ذهبية مع «تريديوم»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت نيتيكس جلوبال، الشركة الرائدة في المنطقة بمجال توفير حلول أتمتة المباني، والتابعة لمجموعة سانجيف بهاتيا الدولية، رسمياً، عن شراكتها الذهبية مع تريديوم، الشركة المطوّرة لمنصة نياغارا، والتي تعتبر من أبرز شركات الأتمتة.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة من مكانة نيتيكس الحالية والمزايا المقدمة لعملائها، كما تحمل إمكاناتٍ واعدة في ظل الإجماع المتزايد حول ضرورة تحسين المباني الحالية وتعزيز استدامتها.

وتقود نيتيكس جلوبال، مستعينةً بمنهجية أندرويد المبتكرة للمباني، جهود معالجة الثغرات التشغيلية والوسائل القديمة المستخدمة التي تعرقل تحقيق الكفاءة والاستدامة الشاملة.

وقال سانجيف بهاتيا، رئيس مجلس إدارة مجموعة سانجيف بهاتيا والرئيس التنفيذي لشركة نيتيكس جلوبال: برزت الحاجة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والأداء في مجموعة كبيرة من المباني الحالية والارتقاء بتجارب ساكنيها، ولا سيما مع الاعتماد النسبي للمباني الحديثة على التقنيات العقارية والأجهزة الحديثة، مما أكسبها أفضليةً واضحة على المباني القديمة.

ولذلك توظّف نيتيكس نظام الإدارة المتكاملة للمباني الذكية ومنصة نيتيكس كونيكت الخاصتين بالشركة لاستخدام التقنيات الرقمية بشكل شبه متوازن بين المباني القديمة والحديثة.

وتعتمد منهجية أندرويد بشكل رئيسي على الفصل ما بين أنظمة المباني القديمة التي تخصّ بائعين عدة باستخدام نظام تكامل يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء؛ وبدمجها مع تقنيات جمع البيانات وإجراء التحليلات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتستطيع هذه العملية تطوير مبنى ذي بروتوكول مفتوح يقدم أفضل مستويات الصيانة المبكرة والأداء واستهلاك الطاقة، إضافةً إلى الارتقاء بتجارب السكان لأعلى المستويات.

وأعلنت نيتيكس جلوبال مؤخراً عن برنامج «نيتيكس نوفوس» في برج خليفة، الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الشرق الأوسط من خلال مواءمة المباني الحالية ذات الأنظمة القديمة مع التقنيات المتقدمة. ومنذ إطلاقه، شهد البرنامج انضمام العديد من أبرز مزوديّ الحلول ضمن السلسلة العقارية في المنطقة.

وتحفّز الشراكة الذهبية مع تريديوم المسعى التحوّلي الذي تتبنّاه نيتيكس، وتهدف إلى توظيف هذه الشراكة لتعزيز إضافة القيمة إلى أنظمة المباني الحالية لعملائها، والتي تتيح آفاقاً أوسع لنيتيكس تمكّنها من الوصول إلى أسواق جديدة وتطوير خدماتها ومنتجاتها.

وأضاف سانجيف بهاتيا: واجهنا العديد من الصعوبات خلال العام الماضي، غير أن نجاحاتنا شهدت تقدماً ملحوظاً تتوّجت بالشراكة الذهبية مع شركة تريديوم الرائدة في مجال الأتمتة، وسيساعدنا ذلك، إلى جانب توظيفنا الدقيق لمواردنا وخبراتنا ومكتشفاتنا التي تعزز محفظة حلول الشركة، للارتقاء بنموّ نيتيكس إلى مستوى أعلى. وهنا نودّ تقديم الشكر والامتنان إلى تريديوم على تقديرهم لمساهماتنا في مجال الأبنية الذكية.

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