«إنتر إميرتس موتورز» تفتتح صالتي عرض «إم جي» في الشارقة والعين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إنتر إميرتس موتورز»، إحدى شركات «علي وأولاده القابضة» والموزع الرسمي لسيارات «إم جي» في الإمارات، عن افتتاح صالتي عرض جديدتين في الدولة، لتضيف إلى الصالات الثلاث الحالية، وذلك في إطار خططها للتوسع.

ويأتي افتتاح الصالتين المخصصتين لعرض سيارات «إم جي» حصراً، تلبيةً للطلب المتزايد من جانب المستهلكين على هذه العلامة التجارية بريطانية المنشأ، وحرصاً من الشركة على زيادة قاعدة عملائها على امتداد الإمارات.

ومن المقرر أن تُفتتح الصالتان في بداية شهر ديسمبر المقبل، الأولى بمنطقة شعاب الأشخر بمدينة العين في أبوظبي، وتُفتتح الثانية بالمنطقة الصناعية 12 في الشارقة.

وسوف تركّز أنشطة صالتي العرض بشكل رئيسي على توسيع نطاق وصول سيارات «إم جي» على امتداد الدولة، فضلاً عن توفير خدمات بأفضل جودة للعملاء دون المساس بسبل راحتهم.

وتبلغ مساحة صالة العرض في شعاب الأشخر بالجانب الجنوبي لمدينة العين 381 متراً مربعاً، بينما تمتد صالة العرض بالشارقة على طابقين وتبلغ مساحة الطابق الأرضي 929 متراً مربعاً، ومساحة طابق الميزانين 439 متراً مربعاً.

وتضم صالات العرض القائمة والمقرر إطلاقها التابعة لـ«إنتر إميرتس موتورز» أقساماً مخصصة لعرض سيارات «إم جي» الكهربائية، ما يعكس التزام الشركة بالاستدامة.

وقال محمد علي خلفان الظاهري، المدير التنفيذي لشركة «إنتر إميرتس موتورز»: «إننا سعداء بالإقبال الهائل على سيارات إم جي في السوق الإماراتي، والذي حققه هذا الطراز خلال فترة وجيزة للغاية، فهذا الشغف والحماس من جانب المستهلكين في الدولة لاقتناء السيارة هو ما يتيح لنا الفرصة للتوسع بشكل أسرع مما كنا نتصور. ولا شك أن هذا يمكّننا من تعزيز التزامنا على المستوى المحلي تجاه عملائنا في الإمارات لتلبية طلباتهم واحتياجاتهم الفريدة».

تجدر الإشارة إلى أن «إنتر إميرتس موتورز» قد افتتحت أولى صالات عرض للعلامة التجارية «إم جي موتور» في أبريل 2021. ومنذ ذلك الوقت، قامت ببيع أكثر من 2600 سيارة من طرازات متنوعة لهذه العلامة، حيث ستضم صالتا العرض أحدث طرازاتها 2022 GT MG الجديدة كلياً، والذي سيتم عرضه في الصالات الخمس التابعة للشركة على امتداد الإمارات.

ويأتي هذا الطراز مدمجاً بلمسات تصميم الجيل الثالث لعائلة «إم جي» مع إطلالة رياضية واضحة. ويستلهم الطراز MG GT الجديد تصميمه من السيارة الرياضية الكلاسيكية MGB، لتكون الخيار الأمثل لعشاق السيارات ذات القوة وبسعر معقول.

وبالإضافة إلى ذلك، تتواءم هذه الطرازات بشكل مثالي مع الطبيعة الديموغرافية بالمنطقة، حيث تحظى بحرية الانطلاق وتلبي التطلعات والشغف والخروج عن التقليدية.

من جانبه، قال هشام الصحن المدير العام لشركة «إنتر إميرتس موتورز»: «نحن فخورون للغاية، ليس بهذه المناسبة لإطلاق هذه السيارة الاستثنائية في دولة الإمارات فحسب، بل الأهم من ذلك أننا نحتفل اليوم بافتتاح صالتي عرض جديدتين بالتزامن مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ 50».

وأضاف: «تحظى دولة الإمارات بمكانة مميزة كدولة شابة مقارنة بغيرها من دول العالم، غير أنها تمكّنت من أن تتفوق من حيث رؤيتها وطموحاتها ونهجها في الابتكار وتحقيق تطلعاتها.

ويسعدنا أن ننتهز هذه الفرصة للاستفادة من خبراتنا في قطاع صناعة السيارات بما يمكّننا من تحفيز المبيعات للعلامة التجارية «إم جي» موتور وتعزيز مكانتها في السوق الإماراتي. وإننا إذ نتطلع لتحقيق بصمة قوية للعلامة التجارية، فإننا نسعى لإسعاد وإمتاع مالكي هذه السيارة حالياً وعلى مدار السنوات المقبلة».

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