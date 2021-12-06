مؤتمر بدبي يبحث أهمية تنويع المنتج السياحي في تعظيم إيرادات الفنادق

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

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أكد المشاركون في المؤتمر السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق (ROC 2021)، والذي عقد اليوم في دبي، أن تعظيم العائد والأرباح، مرتبط بتعظيم الإيرادات، مؤكدين أن تعظيم الإيرادات، يأتي أولاً من الابتكار في تنويع المنتج السياحي، والقيم المضافة التي يمثلها قطاع الضيافة للمستهلك.

ويعقد المؤتمر السنوي هذا العام، تحت شعار «التجديد، إعادة البناء، التعافي» في ظل الأحداث والتحديات غير المسبوقة، التي أحدثتها جائحة «كورونا» (كوفيد 19).

وللمرة الثانية، سيتم عقد هذا الحدث بشكل هجين، ليوفر تحسيناً على أداء الإيرادات، وفرصةً مناسبة لخبراء قطاع الضيافة وشركائهم، للتواصل في ما بينهم، لتبادل الخبرات، ومناقشة الانتعاش الذي يشهدهُ قطاع الضيافة والفنادق في الوقت الحالي، سواء كان ذلك افتراضياً عن بعد، أو عبر الحضور الشخصي.

سيتضمن جدول أعمال المؤتمر السنوي، المليء بالفعاليات والأنشطة المميزة، والذي سيستمر على مدار يومين، ويتضمن مناقشات الطاولة المستديرة لكبار قادة قطاع الضيافة، إضافةً إلى ثلاث قاعات جانبية، وقاعة رئيسة، وسيتيح المؤتمر المجال أمام المشاركين، العديد من الفرص للتواصل مع كبار القادة والمهنيين في قطاعي السياحية والفنادق في المنطقة. وسيتم قريباً، الإعلان عن البرنامج الكامل لفعاليات هذا المؤتمر.

وفي ظل تركيزها القوي على التعليم ودورهِ في المجتمع، تلعب الجمعية دوراً رائداً في تحديد توجهات قطاع الضيافة، والتواصل بينهُ من خلال الربط بين أعضائها وشركائهم في قطاع الضيافة، إضافةً إلى كونها الداعم الأساسي لخبراء المبيعات والتسويق وإدارة الإيرادات، في جميع مجالات صناعة الضيافة.

علاقة تعاونية

وقال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «لقد استمر قطاع السياحة بالنمو في دبي، منذ العام الماضي، نتيجةً لعلاقتنا التعاونية المُهمة في صناعة قطاع الضيافة والسياحة، والتي عملت باستمرار على ضمان توفير الشعور بالثقة والأمان للزوار، خلال زياراتهم للإمارة.

وفيما أصبحنا نرتكز على هذا الزخم، للارتقاء بأدائنا السياحي، الذي نسعى إليه في قطاع الضيافة، سيقدم لنا المؤتمر السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق (ROC 2021)، بنسختهِ الرابعة، مُنتدىً حيوياً رائداً، وفرصة مميزة لخبراء قطاع الضيافة والفنادق، لتبادل خبراتهم ومعرفتهم فيه، وهو ما سيعود بالفائدة الكبرى، ليس على الإمارة فحسب، وإنما على منطقة الشرق الأوسط بكاملها.

نحن نتطلع إلى الترحيب بخبراء قطاع الضيافة، وشركائهم من كافة أنحاء العالم، العاملين على توفير منصة للنمو والانتعاش المستمر لقطاع الضيافة، في إمارة دبي وخارجها».

خدمات المبيعات

من جانبهِ، قال روبرت جيلبرت، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI): «إن المؤتمر السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق (ROC 2021)، بنسختهِ الرابعة، يمُثل امتداداً للدور الريادي الذي تلعبهُ الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI)، في مجال صناعة الضيافة والفنادق، في جميع أنحاء العالم، وهو الحدث البارز والأهم، الذي يجتمع فيه القادة المؤثرون وخبراء قطاع الضيافة، من أجل التعليم والتعاون والابتكار»

أكور

وقال مصطفى منون المدير الإقليمي لتحسين الإيرادات في مجموعة أكور للفنادق لمنطقة الشرق الأوسط، وعضو جمعية (HSMAI): «إن «أكور»، هي من أكبر المشاركين في مؤتمر الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط، ونحن موجودون بقوة في المؤسسة، والمجلس الاستشاري الخاص بإدارة الإيرادات، مشيراً إلى أن أكور الإمارات، ضمن الأكبر في عدد الفنادق، والشركة من أكبر 3 شركات عاملة في مجال الضيافة».

وقال منون إن المؤتمر يبحث في الشراكة الخاصة بقيمة الإيرادات، حيث عملية إنتاج الربح تبدأ من الإيرادات، ومن ثم كانت التوعية للعاملين في المجال التجاري في الفنادق، للتخطيط الأمثل للإيرادات المربحة.

وتوقع منون أن المستقبل سيكون بشكل أفضل، وخاصة في ظل التطورات التي يشهدها من إجراءات تتفاعل مع طفرات «كورونا»، ولذلك نخطط لما سيكون أحسن، كل هذا يساعدنا على التوسع والمنافسة، وكل فندق ينافس في أن يقدم قيمة أفضل وأحسن.

مشيراً إلى تغير الطلب في قطاع الضيافة والسفر، وأن الشركات ترى الآن أن الأسواق المحلية والداخلية الإقليمية، باتت تشكل حجر الميزان، وضرب مثالاً بالسوق السعودي، حيث زاد الطلب في السعودية على السفر الداخلي، وكان عليه طلب كبير جداً، ومن ثم كان التوجه من شركات الضيافة، بالتركيز على إعادة اكتشاف السفر الداخلي، فالمستقبل حالياً للسياحة الداخلية، ولها الريادة إلى عام 2023، وذلك نظراً لأن السياحة مرتبطة بالطيران والإجراءات المتبعة لكل بلد.

مناقشات قادة القطاع

وقالت منى فرج، المدير الإداري للجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط: «يسرُنا أن منطقة الشرق الأوسط، قد سمحت بتمديد أعمال المؤتمر السنوي لتنمية إيرادات قطاع الضيافة والفنادق (ROC 2021)، ليشمل يوماً إضافياً من مناقشات الطاولة المستديرة، لكبار قادة قطاع الضيافة والسياحة، إضافة إلى جلسة افتراضية، لمناقشة الرؤى المستقبلية لكبار خبراء الضيافة والسياحة، وشركاء قطاع الضيافة في المنطقة. إن هذا النوع من المؤتمرات، هو الحدث الأهم، الذي يدفع الجمعية لتتصدر مجال صناعة الضيافة والسياحة في العالم».

دعم رئيس

ويحظى المؤتمر بالدعم الرئيس من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، والشركاء التكنولوجيين سيفينت (Cvent)، وإنفور (Infor)، والرعاة البلاتينين وكالة «أول ديتيلز» للعلاقات العامة والاتصالات (Alldetails)، وشركة فورنوفا (Fornova) لحلول الأعمال الذكية، والرعاة الذهبيين، شركة سيندين (Cendyn)، المزود الرائد لبرنامج كلاود وخدمات التسويق الرقمي في مجال صناعة الضيافة، وشركة دويتو (Duetto)، المزودة لتطبيق حلول مشاكل صناعة الضيافة، ومجموعة سييرا القابضة (Seera)، الاسم الجديد لمجموعة الطيار للسفر، أكبر مجموعة سياحة وسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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