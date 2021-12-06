«سفين فيدرز» تستحوذ على سفينة الحاويات «سفين بيرل»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة «سفين فيدرز»، مزود خدمات إعادة شحن الحاويات التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، استحواذها على سفينة حاويات جديدة باسم «سفين بيرل».

وسيتم إلحاق «سفين بيرل»، التي كانت تحمل سابقاً اسم «فيجا فيرجو» بخدمة إعادة الشحن على السواحل الإماراتية، والتي توفر ربطاً سلساً بين الموانئ في دولة الإمارات انطلاقاً من مركز عملياتها في ميناء خليفة.

كما تقدم خدمات شحن ميسرة وحلول ربط متميزة، تسهم في تسريع إنجاز المراحل النهائية من عملية شحن البضائع بين ميناء خليفة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي ومختلف الموانئ الأخرى على السواحل الإماراتية في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والشارقة والفجيرة، وتعزز كذلك حركة البضائع، وتدعم سلسلة التوريد اللوجستية المحلية في دولة الإمارات.

وترفد هذه الخدمة ذات الكفاءة العالية والأسعار التنافسية خدمة الإمارات وشبه القارة الهندية والخليج العربي، التي توفرها «سفين فيدرز» إلى المصدّرين من الساحل الغربي للهند وباكستان، من خلال تزويدهم بخيارات للربط المباشر مع موانئ الإمارات. كما تتيح لشركات الشحن الرئيسية الدولية، التي ترسو سفنها في رصيف ميناء خليفة شبكة واسعة تؤمن ربطاً سهلاً بأهم الموانئ البحرية في المنطقة.

وقال الكابتن مكتوم الحوقاني، رئيس القطاع البحري بالإنابة ورئيس إدارة التشريعات- مجموعة موانئ أبوظبي، ومدير عام أكاديمية أبوظبي البحرية: إضافة «سفين بيرل» إلى أسطولنا تحسن بشكل ملموس قدرتنا على توفير حلول مرنة ومستدامة تتسم بالسرعة والكفاءة وأسعار تنافسية لعمليات إعادة الشحن على السواحل الإماراتية، انطلاقاً من ميناء خليفة، بما يلبي احتياجات المتعاملين لخدمات إعادة الشحن على سواحل الإمارات، مشيراً إلى أن ضم السفينة يدعم جهودنا الرامية إلى جذب المتعاملين من مصدّري شبه القارة الهندية ومنطقة الخليج العربي وتأمين ربط أعمالهم بمجموعة من كبرى شركات الشحن العالمية.

وقال الكابتن عبدالله الهياس، مدير إدارة شؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: تصنف موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ على مستوى العالم من حيث حجم مناولة الحاويات، وتمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة العام الماضي، ومن شأن إضافة «سفين بيرل» إلى أسطول مجموعة موانئ أبوظبي في الخليج العربي، أن يرسخ مكانة الدولة وقدراتها في مجال التجارة البحرية والبضائع العابرة، كما أن تسجيل السفينة التي تحمل علم الإمارات، يؤكد استيفاءها جميع المتطلبات التي وضعتها المنظمات الدولية في شأن «دولة العلم» وفقاً لقوانين وإجراءات تعتمد مبادئ السلامة والحفاظ على البيئة والأمن البحري.

وتتمتع سفينة إعادة الشحن الجديدة، التي تم صناعتها بكوريا الجنوبية عام 2012، بمزايا عديدة إذ تبلغ حمولتها الإجمالية 10,000 طن، وهي قادرة على نقل 966 حاوية نمطية، ويبلغ طولها 139 متراً وعرضها 22.6 متراً في حين يصل عمق غاطسها إلى 8.8 أمتار.

وشركة «سفين فيدرز» هي إحدى شركات القطاع البحري التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، وتم تأسيسها عام 2020، بهدف تعزيز الخدمات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة وتوفير خدمات إعادة شحن متميزة، تربط إمارة أبوظبي مع أهم الموانئ الرئيسية في الإمارات ومنطقة الخليج العربي وشبه القارة الهندية.

وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ عملياتها عبر اتفاقية تجارية مشتركة مع شركة «بينيجال تايجر لاين» (بي تي إل) إحدى أهم الشركات العالمية لخدمات إعادة الشحن البحري، وتغطي شبكة الخدمات الحالية، التي تقدمها «سفين فيدرز» تسعة موانئ رئيسية في المناطق المستهدفة، وتتطلع إلى توسيع نطاق تغطية شبكتها لتشمل أفريقيا وموانئ إضافية في الشرق الأوسط وآسيا.

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